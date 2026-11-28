كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل المنخفض الجوي المرتقب، وسوف تتأثر البلاد بمنخفض جوي اعتبارا من يوم غد الأحد بالتزامن مع وجود منخفض آخر في طبقات الجو العليا ، وتشير التوقعات المبدئية إلى تحركه من المناطق الشمالية الغربية باتجاه باقي أنحاء الجمهورية تدريجيا مع توقعات ببلوغ ذروة تأثيره منتصف الأسبوع وسط احتمالات بسقوط أمطار ونشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية.

وأكدت أن المنخفض المرتقب لا يزال محل متابعة ورصد مستمرين من جانب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نظرا لما تتسم به المنخفضات الجوية خلال فصل الخريف من تغيرات سريعة قد تؤثر على مسارها أو شدتها أو نطاق تأثيرها، موضحة أن التوقعات الأولية تشير إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، يصاحبه نشاط للرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على المناطق الغربية في بداية تأثير الحالة.

وأشارت إلى أن المنخفض المتوقع يعد من الحالات الجوية المعتادة خلال هذا التوقيت من العام، إلا أن طبيعة التأثيرات المصاحبة له لا تزال غير محددة بصورة نهائية، سواء فيما يتعلق بكميات الأمطار أو المناطق الأكثر تأثرا أو احتمالات سقوط أمطار غزيرة ورعدية .. مؤكدا أن الهيئة تتابع تطورات الحالة الجوية من خلال الخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية ورادارات الطقس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار التحذيرات الرسمية في الوقت المناسب.

وردا على سؤال حول طبيعة المنخفض الجوي المتوقع مع نهاية نوفمبر الجاري وما إذا كان يعد منخفضا معتادا أم غير معتاد .. أجابت الأرصاد أن المنخفضات الجوية أمر طبيعي في هذا التوقيت من العام إلا أنها تتسبب في حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذا تزامن وجودها مع عوامل جوية مساعدة على سطح الأرض، مشيرة إلى أن هذه المنخفضات تبدأ في الظهور بصورة ضعيفة مع دخول فصل الخريف إلا أنه كلما اقتربنا من فصل الشتاء تزداد قوتها وكذلك عدد مرات مرورها.

وقالت: "إن المنخفض المرتقب يعد منخفضا جويا معتادا، سبق أن شهدنا حالات مشابهة له، لكن نظرا لأننا لا نزال في فترة التقلبات الجوية الحادة والسريعة خلال فصل الخريف، فمن الوارد حدوث تغيرات سواء بزيادة شدته أو تراجع تأثيره أو تحركه بعيدا عن البلاد"..مشيرا إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لرصد حركته وتطوراته ، وعندما يتم التأكد من دخوله حدود البلاد تصدر النشرات والتحذيرات الرسمية وفقا لقوة الحالة الجوية والعوامل المصاحبة له.

الفرق بين المنخفض والمرتفع الجوي

وحول الفرق بين المنخفض والمرتفع الجوي.. أوضحت أن المنخفض الجوي هو المنطقة التي تنخفض فيها قيمة الضغط الجوي كلما اتجهنا إلى مركز المنخفض مقارنة بالمناطق المحيطة به وتتحرك الرياح في اتجاه مركزه، ويصاحب ذلك في الغالب تقارب للهواء وصعوده إلى أعلى، وهو ما يساعد على تكون السحب وزيادة فرص سقوط الأمطار، خاصة مع توافر عامل الرطوبة.

وتابعت: إن المرتفع الجوي هو المنطقة التي ترتفع فيها قيمة الضغط الجوي كلما اتجهنا إلى مركز المرتفع مقارنة بالمناطق المحيطة، ويصاحبه عادة هبوط الهواء من طبقات الجو العليا نحو سطح الأرض، وهو ما يساعد على حدوث استقرار نسبي في الأحوال الجوية، وأن هناك مفهوما خاطئا لدى البعض بأن المنخفض الجوي يعني انخفاض درجات الحرارة، والمرتفع الجوي يعني ارتفاعها، وهذا غير صحيح على الإطلاق؛ فالمنخفض والمرتفع يرتبطان بقيمة الضغط الجوي في مركز كل منهما، وليس بالضرورة بدرجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أنه من الوارد أن يكون لدينا منخفض جوي قادم من مناطق صحراوية، ويؤدي بالتالي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة وأجواء جافة، مثل المنخفضات الخماسينية التي نتأثر بها خلال فصل الربيع، والتي تأتي من الصحراء الغربية، وتصاحبها ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، دون سقوط أمطار.

وفيما يتعلق بموعد بدء تأثير المنخفض الجوي المرتقب على البلاد وتوقيت ذروته المحتملة، أكدت الأرصاد أن الخرائط الجوية تشير حتى الآن إلى أن المنخفض قد يبدأ في التأثير على البلاد اعتبارا من يوم الأحد المقبل مع إمكانية استمرار تأثيره لمدة يومين أو ثلاثة أيام، لكن من الوارد أن يتلاشى تماما أو يتحرك في اتجاه آخر، أو تضعف شدته بصورة كبيرة، كما يمكن أن تزداد قوته، وأن التوقعات المبدئية تشير إلى أن المنخفض سيبدأ التأثير على الحدود الشمالية الغربية للبلاد يوم الأحد ثم يتحرك تدريجيا ليؤثر على باقي مناطق الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون ذروة تأثيره منتصف الأسبوع المقبل.

المحافظات الأكثر تأثرا بالمنخفض

وحول المحافظات والمناطق الأكثر تأثرا بالمنخفض المرتقب وخريطة سقوط الأمطار .. أوضحت أن تفاصيل تأثير المنخفض لم يتم تأكيدها بصورة نهائية حتى الآن، لكن في مثل هذه الحالات الجوية تكون المحافظات والمدن المطلة على الساحل الشمالي للبحر المتوسط هي الأكثر تأثرا، يليها شمال الوجه البحري، خاصة المحافظات الملامسة للبحر المتوسط.

وقال : إن تأثير الظواهر الجوية المصاحبة للمنخفض يقل كلما اتجهنا إلى المناطق الداخلية والابتعاد عن السواحل الشمالية، لكن تحديد خريطة الأمطار وكمياتها والمناطق التي ستتأثر بها يتوقف على تطورات المنخفض خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بمدى مصاحبة المنخفض لانخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية، أوضحت أن التوقعات المبدئية تشير إلى حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية فعلى سبيل المثال، إذا كانت درجات الحرارة العظمى المسجلة حاليا على القاهرة تتراوح ما بين 23 و24 درجة مئوية، فمن الممكن أن تنخفض مع تأثير المنخفض إلى نحو 21 درجة مئوية.

من المتوقع أن يصاحب المنخفض نشاط للرياح، قد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة في البداية على المناطق الغربية من الجمهورية، ثم قد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.. مشيرا إلى أنه من الممكن أيضا أن يسهم نشاط الرياح في زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.. مؤكدا أن هذه التوقعات لا تزال مبدئية، ولم تصل حتى الآن إلى درجة الدقة الكافية لتحديد طبيعة التأثير بصورة نهائية.

وهناك عوامل عديدة تحدد قوة المنخفض وطبيعة تأثيره، وبالنسبة للمنخفض المرتقب يمكن القول إنه حتى الآن منخفض جوي معتاد، وسبق أن شهدنا حالات مشابهة له صاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بينما يمتد تأثير حالات أخرى إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وفقا لقوة المنخفض والعوامل الجوية المصاحبة له.

وفيما يتعلق بأهم النصائح والإرشادات التي ينبغي على المواطنين اتباعها خلال الفترة المقبلة خاصة مع احتمالات سقوط الأمطار ونشاط الرياح، قالت إن فصل الخريف معروف بالتغيرات الجوية الحادة والمفاجئة، فقد تشهد البلاد فترة من الاستقرار الجوي، ثم تتغير الحالة بصورة كبيرة في اليوم التالي مباشرة.. داعيا إلى ضرورة ارتداء الملابس المناسبة لطبيعة الأجواء خلال ساعات النهار والليل وتوخي الحذر خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية خاصة على الطرق التي تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أنه أثناء سقوط الأمطار يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ولوحات الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع، مع تجنب التواجد بالقرب من الشواطئ خلال فترات اضطراب حركة الملاحة البحرية .. أما في حالة سقوط الأمطار الرعدية يجب تجنب التواجد أعلى أسطح المباني والالتزام بإرشادات السلامة مع الاستمرار في متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حفاظا على سلامة الجميع.