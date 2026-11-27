عادت حركة القطارات على خط نجع حمادي – الأقصر إلى طبيعتها بالسرعة المقررة اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، وذلك بعد رفع العربة التي خرجت عن القضبان بالقطار رقم 935 مكيف «الأقصر – الإسكندرية».

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت خروج بوجي إحدى عربات القطار رقم (935) المكيف «الأقصر – الإسكندرية» عن القضبان، يوم الجمعة، بنطاق حوش محطة أولاد عمرو بين نجع حمادي وقنا، دون وقوع أي إصابات، ما تسبب في حدوث بعض التأخيرات بحركة القطارات في عدد من محطات الوجه القبلي.

وأعربت الهيئة، في بيان، عن اعتذارها لجمهور الركاب عن التأخيرات، موضحة أن المنطقة المشار إليها يجري بها حاليًا تنفيذ أعمال فك الارتباط، ضمن مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات على خط «نجع حمادي – الأقصر».

وأضافت أن العناصر الفنية والهندسية المختصة تباشر أعمال رفع العربة وإعادتها إلى مسارها الصحيح على السكة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة انتظام حركة التشغيل وفقًا لمعدلاتها الطبيعية.