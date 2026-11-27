طالب اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بتغليظ عقوبة عدم ارتداء خوذة القيادة، مشيرًا إلى أن الغرامة الحالية تبلغ 50 جنيهًا، في حين تصل العقوبة في السعودية إلى عدة آلاف من الريالات.

وأكد قريطم ضرورة تطبيق نظام النقاط الإلكترونية في المرور، موضحًا أن مشروع القانون موجود بالفعل في مجلس النواب، ويمنح كل مواطن 30 نقطة مرورية.

يأتي ذلك في أعقاب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وأعاد ملف السلامة المرورية والالتزام بقواعد المرور إلى دائرة الاهتمام، وسط مطالب بتشديد العقوبات على المخالفات التي تهدد حياة المواطنين.