في قلب بحيرة البرلس، تختبئ خلف الممرات المائية والغطاء النباتي الطبيعي حكاية نظام بيئي متكامل، ترتبط به حياة الأسماك ومصادر رزق آلاف الصيادين.

وبين ممرات تعوقها الترسيبات وموائل طبيعية تواجه ضغوطًا متزايدة، تبدو البحيرة وكأنها تخوض معركة صامتة لاستعادة توازنها، في وقت لا تزال فيه الطبيعة تحتفظ بمقومات يمكن أن تمثل مفتاحًا لتجدد الحياة داخلها.

ولا تقتصر استعادة التوازن البيئي للبحيرة على إزالة التلوث أو تطهير المصارف وفتح الممرات المائية، بل تمتد إلى إعادة توظيف مقوماتها الطبيعية، من النباتات والموائل إلى حركة المياه والتنوع البيولوجي، بما يعزز قدرة النظام البيئي على التعافي واستعادة وظائفه.

ومن هنا، يفتح مشروع «ريسكوم» (RESCOM) نافذة مختلفة للتعامل مع تحديات بحيرة البرلس، من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، ضمن تحرك أوسع لتعزيز مرونة النظم البيئية بالبحر المتوسط في مصر وتونس والمغرب. لكن كيف يمكن تحويل هذه الحلول إلى تدخلات واقعية؟ وما الذي يمكن أن تقدمه الطبيعة لاستعادة البحيرة؟ وأين يقف العلم والابتكار والذكاء الاصطناعي في هذه المعادلة؟ والأهم، كيف يمكن أن تنعكس هذه الجهود على الثروة السمكية وحياة الصيادين؟

من قلب البرلس، تتقاطع رؤى الباحثين وخبراء البيئة مع خبرة الصيادين اليومية، لتكشف تفاصيل محاولة استعادة التوازن بين الإنسان والطبيعة، وتبحث في فرص تحويل البحيرة إلى نموذج لاستعادة النظم البيئية وحماية مواردها للأجيال القادمة.

الصيادون: تحسين حركة المياه وحماية حضانات الأسماك أساس استعادة البرلس

كانت البداية مع الصيادين، الأكثر ارتباطًا بتفاصيل الحياة اليومية داخل البحيرة، والأقرب إلى رصد التغيرات التي طرأت على بيئتها على مدار السنوات الماضية. فبالنسبة إليهم، لا تنفصل استعادة التوازن البيئي للبحيرة عن حماية الثروة السمكية، وتحسين حركة المياه وتجددها، والحفاظ على الموائل الطبيعية التي تمثل حضانات للأسماك، بما يضمن استدامة مواردها ومصادر رزق آلاف الأسر.

وفي هذا السياق، أشار مجدي عبد الله مرعي، سكرتير عام الاتحاد التعاوني للثروة المائية ورئيس الجمعية المشتركة للصيادين بكفر الشيخ، إلى أن البحيرة شهدت منذ عام 2010 جهودًا متعاقبة للتطهير والتطوير، بدأت من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ونفذتها شركة المقاولون العرب بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، وتواصلت عبر مراحل متعددة مع زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتطويرها.

وأكد مرعي أن استعادة التوازن البيئي تتطلب البناء على هذه الجهود، وتكامل عمل مؤسسات الدولة وتوحيد الرؤية بشأن إدارة المحمية، إلى جانب إشراك الصيادين وجمعياتهم التعاونية في جهود الحماية ورصد الآثار البيئية والاقتصادية. وأوضح أن ذلك يستلزم تنسيقًا أكبر بين وزارة البيئة وجهاز حماية وتنمية البحيرات، ووضع إطار واضح يحدد اختصاصات الجهات المعنية وآليات العمل، مع امتداد التعاون إلى المؤسسات البحثية والمنظمات المعنية، ومن بينها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، بما يضمن تحويل المناقشات إلى تدخلات فعلية على أرض الواقع.

وأوضح أن من أبرز المشكلات التي تتطلب معالجة عاجلة خروج قناة برمبال عن الخدمة، باعتبارها أحد المسارات التي تربط بحيرة البرلس بفرع رشيد وتسهم في تبادل المياه العذبة والمالحة، وهو ما ينعكس، بحسب قوله، على تنوع الأسماك وتجدد المخزون السمكي. وشدد على ضرورة إعادة القناة إلى وضعها السابق بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرًا إلى أن وضعها الحالي يحد من دخول المياه والأسماك إلى البحيرة ويؤثر على دوران المياه داخلها، الذي يسهم في تحسين جودتها ودعم التنوع السمكي وزيادة الإنتاج.

وأضاف مرعي أن انسداد الفتحات التي تربط المسطحات المائية بين الجزر، وتراكم الرواسب أمام المصارف، من المشكلات التي تعوق حركة المياه، مطالبًا بوضع خطة مستدامة للتعامل معها من خلال أعمال التعميق والصيانة الدورية. وأشار إلى أن بعض المناطق التي جرى تعميقها إلى نحو أربعة أمتار عادت إليها الترسيبات خلال ثلاث أو أربع سنوات، حتى انخفض العمق في بعض المواضع إلى نحو نصف متر. ولفت كذلك إلى الضغوط الناتجة عن مياه الصرف الزراعي وما قد تحمله من صرف صحي ومخلفات صناعية، فضلًا عن انتشار ورد النيل وارتفاع بعض الملوثات، ومنها الأمونيا، مؤكدًا أهمية التعامل مع مصادر التلوث قبل وصولها إلى البحيرة، بالتوازي مع تحسين حركة المياه وتجددها.

وفيما يتعلق بالغطاء النباتي الطبيعي، أكد مرعي أن الصيادين لا يعارضون وجود النباتات الطبيعية، بل يرون فيها جزءًا أساسيًا من بيئة البحيرة، لما توفره من حضانات طبيعية للأسماك وبيئة مناسبة لنموها. وأشار إلى أن التنوع النباتي بالبرلس يستحق مزيدًا من الدراسة العلمية، للتعرف على خصائص الأنواع الموجودة وإمكانات الاستفادة منها مع الحفاظ على دورها البيئي، مؤكدًا أن حماية هذا الغطاء ترتبط بتحسين جودة المياه واستعادة حركتها، بما يدعم نمو الأسماك ويرفع جودة الإنتاج.

وفي ملف حماية الثروة السمكية، طالب مرعي بتكثيف الجهود لمنع صيد الزريعة في منطقة بوغاز البرلس، بالتنسيق بين شرطة المسطحات المائية وحرس الحدود، لحماية الأسماك خلال مراحل نموها الأولى والحفاظ على المخزون السمكي. كما دعا إلى تعزيز الإمكانات البشرية والفنية لشرطة المسطحات، مشيرًا إلى ما ترصده جمعيات الصيادين من نقص في أعداد الأفراد واللانشات، والحاجة إلى تكثيف التواجد الأمني ليلًا لمواجهة الصيد غير القانوني.

وشدد على أن حماية البحيرة يجب أن تمتد إلى توفير بدائل اقتصادية مستدامة للصيادين والأسر المرتبطة بها، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والصناعات المرتبطة بالبحيرة، وفي مقدمتها صناعة المراكب، والاستفادة من النباتات الموجودة على الشواطئ في أنشطة الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان. وأكد أن الاتحاد والجمعيات التعاونية يمكن أن يسهما في قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشروعات الاستعادة، عبر جمع البيانات ورصد أوضاع الصيادين وأسرهم والإنتاج السمكي، معلنًا استعدادهم لتسخير إمكاناتهم لدعم هذه الجهود.

واختتم مرعي بالتأكيد على دعم الصيادين لكل جهد يستهدف إعادة بحيرة البرلس إلى بيئتها الطبيعية، وتحسين جودة المياه وحماية الثروة السمكية، بما يحقق مصلحة البيئة والمجتمعات المحلية والأسر التي تعتمد في معيشتها على البحيرة.

بحيرة البرلس.. كنوز طبيعية مهددة وخطة جديدة لاستعادة التوازن البيئي

ولا تنفصل جهود استعادة بحيرة البرلس عن مراجعة ما أُنجز سابقًا من دراسات وخطط لإدارتها، والوقوف على أسباب تعثر تنفيذها، خاصة في ظل ما شهدته البحيرة من تراجع في مساحتها وتزايد الضغوط الواقعة على مكوناتها الطبيعية، وهو ما أكده الدكتور ياسين السوداني، ممثل الفريق الاستشاري للمشروع.

وأوضح السوداني أن بحيرة البرلس تتمتع بثراء بيئي كبير، إذ تمثل النباتات نحو 36% من مكوناتها، ولا يقتصر الغطاء النباتي فيها على البوص كما يعتقد البعض، حيث يمثل نحو 20% من مساحة البحيرة و55% من إجمالي الغطاء النباتي، بينما يمثل نبات البوط نحو 6%، وتضم المساحة المتبقية نباتات مائية مغمورة أو طافية، بما يعكس تنوع موائلها الطبيعية وأهميتها البيئية.

وأشار إلى أن البحيرة تمثل بيئة مهمة لتكاثر الطيور المهاجرة والأسماك، وتضم أنواعًا متوطنة وأخرى مهددة، من بينها نباتات نادرة تواجه ضغوطًا نتيجة التوسع العمراني والتغيرات التي تشهدها بعض موائلها، مؤكدًا أن هذه الثروة الطبيعية تجعل الحفاظ على مكونات البحيرة واستعادة المناطق المتدهورة منها ضرورة لحماية تنوعها البيولوجي.

ولفت إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه البحيرة التراجع الكبير في مساحتها عبر العقود الماضية، موضحًا أن بعض التقديرات تشير إلى فقدان نحو 62% من مساحتها مقارنة بامتدادها التاريخي، فضلًا عن تراجع إضافي قُدّر بنحو 19% خلال الفترة من 1982 إلى 2015، نتيجة عمليات تجفيف أجزاء منها لاستصلاح الأراضي، إلى جانب التعديات والتوسع التدريجي في الأنشطة والمزارع السمكية على حساب بعض المساحات الطبيعية.

وكشف السوداني أن بحيرة البرلس سبق أن شهدت إعداد خطة إدارة عام 2002، جرى تحديثها عام 2005، إلا أنها لم تشهد تنفيذًا فعليًا، رغم اشتمالها على دراسات أساسية تناولت خصائص المياه والرواسب والنباتات والهائمات والأسماك والطيور والثدييات، إلى جانب الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، موضحًا أن الاستفادة من هذه الدراسات تمثل نقطة انطلاق مهمة لإعداد الخطة الجديدة، بدلًا من إهدار الجهود البحثية السابقة.

وأوضح أن خطة الإدارة الجديدة تستند إلى معيارين رئيسيين، أولهما بيئي، يركز على رصد هشاشة النظام البيئي والتهديدات التي تواجهه، وتحديد المناطق المتدهورة والضغوط الواقعة على الموائل الطبيعية، والثاني اجتماعي واقتصادي، يراعي طبيعة المجتمعات المحيطة بالبحيرة وارتباط أنشطتها المعيشية بمواردها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية البيئة واستمرار الاستفادة المستدامة منها.

وأضاف أن إعداد الخطة يتطلب الاستفادة من نتائج الدراسات الأساسية السابقة، وتحديث البيانات المتعلقة بمكونات البحيرة المختلفة، مع تحديد الفجوات البحثية والاحتياجات الفعلية للتدخل، خاصة في المناطق التي تعرضت للتجفيف أو التعديات أو فقدت جزءًا من موائلها الطبيعية، مؤكدًا أن الحفاظ على التنوع النباتي والأنواع المتوطنة والمهددة يجب أن يكون ضمن الأولويات الرئيسية لخطة الإدارة الجديدة.

وشدد على أن التحدي الأساسي لا يتمثل في إعداد خطة إدارة جديدة فحسب، وإنما في ضمان تنفيذها على أرض الواقع، وأن تكون واقعية وقابلة للتطبيق، وتستجيب للاحتياجات الفعلية للبحيرة والمجتمعات المحيطة بها، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف الاستفادة من الدراسات السابقة وتحديد الفجوات التي لم تتناولها، وصولًا إلى خطة متكاملة تحقق مصلحة البحيرة وتضمن استدامة مواردها الطبيعية.

الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.. حلول قائمة على الطبيعة لتعزيز صمود بحيرة البرلس

وفي الانتقال من تشخيص التحديات التي تواجه بحيرة البرلس إلى البحث عن حلول عملية لاستعادة توازنها البيئي، يبرز دور الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، من خلال مشروع «ريسكوم» الذي يستهدف تعزيز قدرة النظم البيئية المتوسطية والمجتمعات المعتمدة عليها على مواجهة الضغوط البيئية وتداعيات تغير المناخ، بالاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة، وتحسين خدمات النظم البيئية، وتبادل الخبرات بين المواقع التجريبية.

وقالت بيلين كوينتانا، ممثلة مركز التعاون المتوسطي التابع للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، إن المشروع يقوده تحالف التنوع البيولوجي المتوسطي، الذي تأسس عام 2021، ويضم عددًا من المنظمات المعنية بحماية البيئة، من بينها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ممثلًا في مركز التعاون المتوسطي ومقره مدينة مالقة الإسبانية. ويحظى المشروع بتمويل من المرفق الفرنسي للبيئة العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة «مافا»، كما أتاح تمديده إضافة مصر وليبيا إلى شبكة المواقع التجريبية، ومد فترة العمل حتى عام 2029، ليشمل حاليًا 9 مواقع في 8 دول متوسطية، إلى جانب 5 مشروعات صغيرة.

وأوضحت أن بحيرة البرلس تمثل موقعًا مهمًا ضمن هذه الشبكة، باعتبارها أرضًا رطبة ذات أهمية دولية مدرجة على قائمة «رامسار»، لما تتمتع به من تنوع بيولوجي، فضلًا عن اعتماد أعداد كبيرة من السكان المحليين على مواردها. ويستهدف العمل في الموقع المصري التعاون مع فريق إدارة البحيرة والجهات المعنية محليًا ووطنيا لتحديث خطة إدارتها، من خلال دراسة خصائصها وتقييم التحديات التي تواجهها وتحديد أولويات التدخل، بما يضمن إدارة أكثر فاعلية وقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وأضافت أن البرلس اختيرت لتطبيق منهجية «نيتشر-أدابت» (Nature-Adapt)، بالتعاون مع مؤسسة «تور دو فالاه» وشركاء آخرين، من خلال شراكة تمتد لعامين، بهدف تكييف المنهجية مع الخصائص البيئية والاجتماعية للبحيرة، ودمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ في خطط إدارة المناطق الطبيعية، عبر فهم المخاطر المناخية وتقييم آثارها واختيار التدابير المناسبة. ويتضمن ذلك تدريب فرق الإدارة والأطراف المعنية وبناء قدراتها، مع الاستفادة من معارف السكان والخبرات المحلية في تحديد الأولويات، بما يعزز قبول التدخلات واستمرارها.

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة للبرلس، أشارت كوينتانا إلى دراسة إمكانية إنشاء أراضٍ رطبة اصطناعية ضمن أنظمة تصريف مياه حقول الأرز، للمساعدة في احتجاز بعض الملوثات وتحسين جودة المياه قبل وصولها إلى البحيرة، إلى جانب بحث إقامة أراضٍ رطبة عائمة مزروعة بالقصب داخل أحواض الاستزراع السمكي، للاستفادة من النباتات في تحسين جودة المياه والحد من الملوثات. وتشمل المقترحات أيضًا الإدارة الانتقائية للنباتات المائية، وتحسين دوران المياه، واستعادة الموائل الطبيعية، فضلًا عن إشراك القطاع الزراعي في الحد من مصادر التلوث وتشجيع الممارسات الأكثر توافقًا مع البيئة دون الإضرار بالإنتاج.

وأكدت أن تحديد التدخلات النهائية لن يتم بصورة موحدة أو جاهزة، وإنما بناءً على نتائج الدراسات والمناقشات مع أصحاب المصلحة، ومدى ملاءمة كل إجراء للظروف البيئية والاجتماعية للبحيرة. ويقوم المشروع على أربعة مكونات رئيسية، تشمل بناء قدرات الأطراف المعنية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، وتصميم وتنفيذ تدخلات تجريبية، إلى جانب التنسيق وإدارة المشروع، وتوثيق التجارب والدروس المستفادة للاستفادة منها في مواقع متوسطية أخرى تواجه تحديات متشابهة.

«ريسكوم».. خطة متكاملة لاستعادة البرلس بتمويل يصل إلى 200 ألف يورو

ومن الحلول الفنية المقترحة إلى آليات تحويلها إلى خطوات عملية، يبرز التمويل والمشاركة المجتمعية باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استعادة التوازن البيئي للبحيرة واستمرار نتائج التدخلات، وهو ما أكدت عليه الدكتورة غادة أحمدين، مدير البرامج بالشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد».

وأوضحت أحمدين أن تمويل مشروع «ريسكوم» قد يصل إلى نحو 200 ألف يورو على مدار أربع سنوات، ويستهدف دعم الجهود الرامية إلى تحسين الحالة البيئية لبحيرة البرلس، من خلال إعداد استراتيجية وخطة متكاملة لإدارتها، واستعادة الموائل المتدهورة، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من مصادر التلوث، بما يعزز قدرة البحيرة على مواجهة الضغوط البيئية والمناخية.

وأضافت أن أهمية المشروع لا تقتصر على إعداد الدراسات والخطط، وإنما تمتد إلى تنفيذ نماذج استرشادية ومبادرات مجتمعية صغيرة على أرض الواقع، يمكن الاستفادة من نتائجها وتكرارها في مناطق أخرى، مع الاهتمام ببناء قدرات الصيادين والمزارعين والمرأة والشباب، وإشراكهم في تحديد المشكلات واختيار الحلول المناسبة، والاستفادة من معارفهم التقليدية وخبراتهم المرتبطة بالبحيرة.

وأشارت إلى أن التعامل مع البرلس يتطلب النظر إليها باعتبارها منظومة بيئية مترابطة، تشمل المسطح المائي والأراضي الرطبة وحقول القصب والأراضي الزراعية ومزارع الاستزراع السمكي والمجتمعات المحلية، وهو ما يستدعي تنسيق الجهود للحد من مصادر التلوث والضغوط المحيطة بها، وربط حماية البحيرة بالممارسات الزراعية وأنشطة الاستزراع السمكي الأكثر توافقًا مع البيئة.

وأكدت أحمدين أن مشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني والصيادين والمزارعين والسلطات المحلية تمثل ركيزة أساسية لإعداد الاستراتيجية وتنفيذها ومتابعتها، موضحة أن المشروع يستهدف بناء آليات للحوكمة والتنسيق بين مختلف الأطراف، بما يضمن استمرار العمل وعدم بقاء الخطة مجرد وثيقة، وتحويل مخرجاتها إلى نتائج ملموسة تنعكس على حالة البحيرة ومواردها الطبيعية وسبل عيش المجتمعات المحيطة بها.

الشراكات الدولية والمجتمع المدني.. تكامل الخبرات لدعم حماية الطبيعة

ولا تقتصر جهود استعادة النظم البيئية على التدخلات الميدانية وحدها، بل تحتاج إلى شراكات تجمع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتيح تبادل الخبرات وتوحيد الإمكانات لمواجهة التحديات البيئية. ويأتي مشروع تعزيز مرونة النظم البيئية بالبحر المتوسط نموذجًا لهذا التعاون، من خلال تنفيذه في مصر وتونس والمغرب، والاستعانة بالخبرات العلمية والمتخصصين لتطوير أنشطة تدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزز قدرة النظم البيئية على مواجهة الضغوط والتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، أن اختيار بحيرة البرلس لتنفيذ الأنشطة المصرية بالمشروع جاء من جانب وزارة البيئة، التي حددت المحمية موقعًا للعمل، انطلاقًا من أهميتها البيئية وضرورة الحفاظ على مواردها الطبيعية وتعزيز مرونتها، موضحًا أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في ثلاث دول هي مصر وتونس والمغرب.

وأضاف أن اختيار البرلس يتيح فرصة لتطوير أفكار وبرامج وأنشطة تخدم أهداف المشروع، وتدعم جهود حماية الطبيعة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية، وتكامل جهود الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يساعد على تحويل أهداف المشروع إلى تدخلات عملية على أرض الواقع.

وأشار عدلي إلى أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يتميز بتكوين مؤسسي يجمع في عضويته الحكومات والمنظمات غير الحكومية، بما يتيح مشاركة مختلف الأطراف المعنية بحماية الطبيعة، ويعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات بينها، معتبرًا أن هذا النموذج يمثل صورة مهمة للشراكة بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل البيئي.

ولفت إلى أن الاتحاد تأسس عام 1948، وأن مصر كان لها حضور بارز في تاريخه من خلال العالم المصري الراحل الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص، الذي تولى رئاسته عام 1978، ليكون أول رئيس عربي وأفريقي للاتحاد، وهو ما يعكس إسهام العلماء المصريين في العمل البيئي الدولي والجهود العالمية المعنية بصون الطبيعة.

وأكد أن دور المجتمع المدني يتمثل في مساندة الدولة في تنفيذ خططها الوطنية، والمساهمة في تعزيز مرونة النظم البيئية والحفاظ على الطبيعة ومواجهة المشكلات البيئية، موضحًا أن شبكة «رائد» تحرص على دعم أولويات العمل البيئي في مصر من خلال حشد الخبرات العلمية والفنية والاستعانة بالمتخصصين والباحثين.

وأضاف أن الشبكة حرصت على مشاركة نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين من مصر والمنطقة العربية ودول البحر المتوسط، للاستناد إلى المعرفة العلمية والخبرة الميدانية في تحديد البرامج والأنشطة المناسبة، موضحًا أن الزيارات الميدانية تتيح التعرف عن قرب على إمكانات بحيرة البرلس والتحديات التي تواجهها، والاستفادة من الخبرات المتنوعة في تحديد مسارات العمل والتدخلات المطلوبة.

وأشاد عدلي بالدعم الذي يقدمه قطاع حماية الطبيعة بوزارة التنمية المحلية والبيئة للمشروع، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتعاون بين مختلف الأطراف، والاستفادة من الخبرات المصرية والعربية والمتوسطية، بما يعزز فرص نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في حماية النظم البيئية بالبحر المتوسط.

بحيرة البرلس.. منظومة طبيعية متكاملة لحماية دلتا النيل ومواجهة تغير المناخ

وبينما تركز الحلول المقترحة على استعادة وظائف بحيرة البرلس، تبرز أهمية فهم دورها باعتبارها منظومة طبيعية تتجاوز قيمتها الإنتاج السمكي، لتشمل حماية التنوع البيولوجي، وتحسين جودة المياه، وتعزيز قدرة المناطق الساحلية ودلتا النيل على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة نهى سامي، مدير التنوع البيولوجي بقطاع حماية البيئة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن الموقع الجغرافي للبحيرة واتصالها بالبحر المتوسط عبر البواغيز، وارتباطها بشبكة المصارف الزراعية وقناة برمبال، يمنحها أهمية بيئية واقتصادية خاصة، إذ تسهم حركة المياه في تجددها، بينما توفر النباتات المائية موائل وحضانات طبيعية لصغار الأسماك، ومناطق للتغذية والتعشيش للطيور المقيمة والمهاجرة، فضلًا عن دورها في احتجاز المواد العالقة وامتصاص جانب من الملوثات.

وأوضحت أن النباتات المائية تغطي نحو 36.7% من مساحة البحيرة، التي تمثل موطنًا للتنوع البيولوجي ومصدرًا لمعيشة المجتمعات المحيطة بها، مشيرة إلى أن نحو 80% من الأنشطة الاقتصادية لهذه المجتمعات ترتبط بالصيد، وأن إنتاج البحيرة السمكي بلغ نحو 108 آلاف طن، بما يعادل قرابة نصف إنتاج البحيرات الشمالية مجتمعة. غير أن ارتفاع الإنتاج لا يعكس بالضرورة تحسن الحالة البيئية، إذ يأتي نحو 60% منه من أسماك المياه العذبة، في حين تراجعت بعض الأنواع البحرية ذات القيمة الاقتصادية نتيجة ضعف دوران المياه وإطماء البواغيز.

ولفتت إلى أن البحيرة والبحيرات الشمالية تؤدي دورًا مهمًا في حماية دلتا النيل من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، من خلال ما توفره من حواجز ومناطق طبيعية تستوعب جزءًا من تأثيرات مياه البحر، إلى جانب دور الكثبان الرملية الساحلية في حماية الأراضي المنخفضة والأنشطة الزراعية من تغلغل المياه المالحة. كما تسهم النظم الطبيعية في اختزان الكربون ودعم التوازن البيئي، وهو ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة تتجاوز حدود المحمية ذاتها.

واستعرضت سامي أبرز التحديات التي تواجه البحيرة، وفي مقدمتها تراجع مساحتها التاريخية بأكثر من 60%، والتوسع العمراني والمزارع السمكية على حساب بعض الموائل الطبيعية، فضلًا عن التلوث الناتج عن الصرف المختلط، والصيد غير المستدام وصيد الزريعة، وإطماء البواغيز وتراكم الرواسب، بما يحد من حركة المياه وتجددها. وأكدت أن التعامل مع هذه المشكلات يتطلب الحد من التلوث عند مصادره، وتحسين دوران المياه، وإدارة النباتات المائية بصورة مستدامة، بما يحافظ على دورها البيئي دون أن تعوق الممرات المائية.

وأضافت أن وزارة البيئة تعمل على دراسة تصميمات هندسية تستند إلى الحلول القائمة على الطبيعة، من بينها استخدام النباتات والأنظمة الطبيعية لمعالجة المياه عند مخارج المصارف قبل وصولها إلى البحيرة، إلى جانب التعاون مع جهات الاستشعار من البعد لإعداد تصميمات تتيح فتح مسارات مائية وتحسين حركة المياه مع الحفاظ على الغطاء النباتي. كما أشارت إلى مشروع «تكيف دلتا نهر النيل والمناطق الشمالية مع التغيرات المناخية»، الممول من صندوق المناخ الأخضر، والذي يتضمن إنشاء كثبان رملية صناعية لتعزيز حماية المناطق الساحلية والحد من وصول مياه البحر إلى الأراضي الزراعية.

وفيما يتعلق بالجهود المؤسسية، أشارت سامي إلى أن إعلان بحيرة البرلس محمية طبيعية أسهم في الحد من التعديات على مساحتها، بالتوازي مع الاستفادة من صور الأقمار الصناعية لمتابعة التغيرات التي تطرأ عليها ورصد أي محاولات جديدة لتقليص مسطحها المائي. كما أكدت أهمية قانون رقم 146 لسنة 2021 في تنظيم إدارة الأراضي الرطبة والثروة السمكية، وتنسيق جهود الجهات المعنية، إلى جانب التشريعات البيئية المنظمة لحماية المحميات الطبيعية والموائل والطيور، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية للمشروعات من خلال تقييم الأثر البيئي.

وشددت على أن استدامة جهود الحماية تتطلب إشراك المجتمعات المحلية، خاصة الصيادين والمرأة والشباب، وتوفير فرص اقتصادية بديلة، من بينها السياحة البيئية ومراقبة الطيور ورحلات الصيد الترفيهي، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة المرتبطة بالبحيرة. وأكدت أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية وممثلي الصيادين، من خلال اللجنة الوطنية لحماية النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، لإعداد الخطط الفنية والعلمية والمالية وتحديد التدخلات المناسبة، بما يحقق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتحسين سبل عيش المجتمعات المحيطة بها.

الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي.. عين ترصد التدهور البيئي وتدعم حلول الطبيعة

ويمثل توظيف التكنولوجيا الحديثة أحد المسارات الداعمة لحماية بحيرة البرلس، خاصة في رصد التغيرات البيئية وتحديد مصادر التلوث ومتابعة الغطاء النباتي، وصولًا إلى اختيار الحلول المناسبة لطبيعة كل منطقة، وهو ما يوضحه الدكتور إسلام أبو المجد، الرئيس السابق للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وأكد أبو المجد أن صور الأقمار الصناعية أصبحت من الأدوات المهمة لمتابعة التغيرات التي تطرأ على المسطحات المائية والأراضي الرطبة والغطاء النباتي داخلها وفي المناطق المحيطة بها، فضلًا عن رصد التلوث وتحديد مصادره، موضحًا أن هذه البيئات تضم مكونات متداخلة تشمل المياه والنباتات والأراضي والأنشطة الإنسانية، ما يجعلها عرضة لضغوط وتغيرات مستمرة، ويستدعي متابعتها بصورة دورية. وأضاف أن التطور في تقنيات الاستشعار من البعد أتاح الحصول على بيانات أكثر دقة وتكرارًا، تساعد في تحديد المشكلات وتوفير المعلومات اللازمة للجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضح أن أهمية هذه التقنيات لا تقتصر على اكتشاف التدهور البيئي، وإنما تمتد إلى تحديد الموارد الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها في معالجته، من خلال رصد النباتات الموجودة بالمناطق المحيطة بالبحيرات والأراضي الرطبة، مثل البامبو والغاب والبوص والباردي، وتحديد مدى ملاءمتها لتقديم حلول تتوافق مع طبيعة النظام البيئي. وأشار إلى إمكانية توظيف بعض النباتات في الحد من التلوث وتحسين الظروف البيئية، فضلًا عن الاستفادة منها في تثبيت الكثبان الرملية المتحركة التي قد تزحف باتجاه المسطحات المائية والأنشطة الإنسانية، بما يسهم في حماية هذه المناطق باستخدام الموارد المتاحة محليًا.

وأضاف أبو المجد أن النباتات الطبيعية يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية للمجتمعات المحيطة بالبحيرات، من خلال استخدامها في صناعات حرفية، مثل إنتاج الورق والمنتجات اليدوية والهدايا التذكارية من نبات الباردي، بما يفتح مجالات إضافية للعمل والدخل، ويجمع بين الاستفادة البيئية من الموارد الطبيعية وتعزيز ارتباط السكان بحماية بيئتهم.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح أن الجمع بين بيانات الأقمار الصناعية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم إنشاء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تتولى تحليل البيانات ورصد التغيرات البيئية واكتشاف مصادر المشكلات، ثم إخطار الجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقم آثارها. ولا تقتصر المنظومة المقترحة على البيانات الفضائية، بل يمكن أن تتيح مشاركة المجتمع المحلي من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، يسمح للسكان بالإبلاغ عن المشكلات التي يرصدونها وإرسال الصور أو التسجيلات الصوتية أو البيانات المكتوبة، بما يوفر معلومات ميدانية تتكامل مع نتائج التحليل الفضائي والذكاء الاصطناعي.

وشدد أبو المجد على أن هذا التكامل بين الاستشعار من البعد والذكاء الاصطناعي ومشاركة السكان يمكن أن يطور آليات متابعة المشكلات البيئية والاستجابة لها، سواء ما يتعلق بالتلوث أو التعديات على الأراضي وتدهور الموائل الطبيعية، كما يساعد على تحديد الموارد المتاحة واختيار الحلول المناسبة لكل موقع. وبذلك لا تصبح التكنولوجيا مجرد وسيلة لمراقبة التغيرات، وإنما أداة تربط بين اكتشاف المشكلة وتحديد التدخل الملائم، وتدعم توظيف الطبيعة في استعادة التوازن البيئي وتحقيق استفادة مستدامة للمجتمعات المحلية.

فتح المسارات المائية.. خطوة لإنعاش بحيرة البرلس

وتتواصل الجهود الميدانية للحفاظ على التوازن البيئي ببحيرة البرلس، من خلال تنفيذ أعمال تستهدف تحسين حركة المياه وإزالة التعديات، مع مراعاة عدم الإضرار بالموائل الطبيعية والجزر الموجودة داخل البحيرة، وهو ما أوضحته المهندسة حنان داود، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأوضحت داود أن أعمال إزالة النباتات الكثيفة تتم وفق مراحل محددة ودراسات دقيقة، خاصة في القطاع الشمالي من البحيرة، بهدف الوصول إلى عمق مناسب للمياه وتحسين دورانها، دون التوسع في الإزالة بصورة عشوائية أو الإضرار بالجزر والبيئة الطبيعية القائمة، مؤكدة أن التدخلات تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين كفاءة المسطح المائي والحفاظ على مكوناته البيئية.

وأضافت أن الأعمال في القطاع الجنوبي تتضمن تنفيذ ممرات ومسارات مائية على هيئة شبكة، بما يسمح بتحسين حركة المياه مع الإبقاء على أجزاء من النباتات التي تؤدي وظائف بيئية مهمة، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة تستهدف التعامل مع المناطق المختلفة وفق طبيعة كل منها واحتياجاتها.

وكشفت المهندسة حنان عن موافقة مجلس الوزراء على المرحلة الجديدة من الأعمال بالقطاع الجنوبي، والتي تستهدف فتح مسارات مائية تسهم في تنشيط حركة المياه وإحياء مناطق مثل الشخلوبة وباب البشروت، لافتة إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الرابعة لاستكمال التدخلات المطلوبة بهذه المناطق.

وأكدت استمرار جهود إزالة التعديات على البحيرة، للحفاظ على مسطحها المائي ومكوناتها الطبيعية والحد من الضغوط التي تؤثر على كفاءتها البيئية، بما يدعم جهود استعادة البحيرة والحفاظ على مواردها.

نبات البوص.. حلول طبيعية لتنقية المياه وحماية الشواطئ

ولا تقتصر الحلول القائمة على الطبيعة في بحيرة البرلس على استعادة الموائل وحماية الكائنات الحية، بل تمتد إلى توظيف المكونات الطبيعية الموجودة بالفعل في مواجهة التحديات البيئية، ويأتي نبات البوص في مقدمتها، لما يمكن أن يقدمه من تطبيقات في تنقية المياه وحماية الشواطئ والجزر والأراضي الزراعية.

وأوضح الدكتور هاني بشارة، الباحث بمحمية البرلس، أن ساحل البحيرة يتمتع بخصائص طبيعية وتنوع بيولوجي يستدعيان التعامل معه بحلول تتناسب مع طبيعته، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من نبات البوص الجاف في تكوين حواجز محشوة بالرمال لحماية بعض المناطق الساحلية والمنشآت والأراضي الزراعية من تأثيرات المياه، على غرار تجارب يمكن تطبيقها بعد دراستها فنيًا وبيئيًا.

وأضاف أن البوص يمكن توظيفه في تطبيقات أخرى، من بينها زراعته بالقرب من مصبات المصارف للمساعدة في تنقية المياه، واستخدامه كمصدات للرياح لحماية المحاصيل، فضلًا عن الاستفادة منه في حماية الجزر داخل البحيرة من تأثيرات ارتفاع منسوب المياه، بما يحقق استفادة بيئية من أحد الموارد النباتية المحلية.

وفيما يتعلق برصد التغيرات البيئية، لفت بشارة إلى ضرورة متابعة انتشار بعض الأنواع الدخيلة، مثل طائر المينا الشائع، وظهور نبات خس الماء، ودراسة تأثيرهما على الأنواع المحلية والموائل الطبيعية. كما أشار إلى أهمية رصد مؤشرات التغير في مكونات البحيرة، ومنها تراجع انتشار ورد النيل في بعض المناطق، ووجود أنواع من أسماك المياه المالحة، وتسجيل الطيور المهاجرة، مثل الشهرمان والبجع، بما يساعد على تقييم حالة النظام البيئي ومدى تعافيه بمرور الوقت.

وأكد بشارة أن الوصول إلى تقييم علمي دقيق يتطلب استمرار الرصد وتوثيق البيانات، مشيرًا إلى أن نقص المعلومات السابقة عن التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية بالبحيرة يمثل تحديًا أمام تحديد التغيرات التي طرأت عليها وقياس نتائج مشروعات الاستعادة. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وتبادل البيانات والخبرات، مع إشراك الصيادين والمجتمعات المحلية في متابعة التغيرات والمساهمة في حماية الموارد الطبيعية.

وتبرز هذه الرؤية أهمية الاستفادة من المكونات الطبيعية للبرلس، ليس فقط باعتبارها عناصر للتنوع البيولوجي، وإنما موارد يمكن توظيفها في مواجهة بعض المشكلات البيئية، بالتوازي مع بناء قاعدة بيانات علمية تساعد على تحديد أولويات التدخل وقياس مدى تحسن حالة البحيرة.

حماية البرلس تبدأ من أهلها.. مشاركة مجتمعية لاستعادة الطبيعة

لا تتوقف استعادة النظم البيئية على الحلول الفنية والدراسات العلمية، بل ترتبط أيضًا بمشاركة المجتمعات المحلية، خاصة الفئات التي تعتمد حياتها على الموارد الطبيعية، وتمتلك خبرات ميدانية تساعد في تحديد المشكلات واختيار التدخلات المناسبة..وتبرز أهمية ذلك في بحيرة البرلس، حيث يرتبط الحفاظ على التوازن البيئي باستدامة الصيد ومصادر دخل آلاف الأسر.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة انتصار حجازي، منسق المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بالسويس، أن تصميم مشروعات الحلول القائمة على الطبيعة يبدأ بتشخيص علمي دقيق للمنطقة المستهدفة، ودراسة حالتها البيئية ومصادر التهديد التي تواجهها، مع الاستفادة من الأبحاث السابقة والتحقق من نتائجها بالزيارات الميدانية، قبل تحديد التدخلات التي تتناسب مع طبيعة الموقع واحتياجات المجتمع المحيط به.

وأوضحت حجازي أن نجاح هذه المشروعات يتطلب شراكة واضحة بين الجهات التنفيذية والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني، مع تحديد مسؤوليات كل طرف، وبناء قدرات المشاركين، بما في ذلك الصيادون وأصحاب الأنشطة المرتبطة بالموارد الطبيعية، وتحويلهم من متلقين للتوعية إلى شركاء فاعلين في جهود الحماية.

وشددت على أهمية عقد اللقاءات والندوات مع السكان للاستماع إلى خبراتهم ومقترحاتهم، والاستفادة من معرفتهم بالتغيرات التي شهدتها البحيرة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية تستهدف الحد من الممارسات الضارة، وفي مقدمتها الصيد الجائر وصيد الزريعة، وحماية الأنواع المهددة، فضلًا عن تنظيف الشواطئ والتخلص من المخلفات البلاستيكية وشباك الصيد المهملة، والتوعية بمخاطر التلوث على الكائنات البحرية.

وأضافت أن المشاركة المجتمعية ينبغي أن تمتد إلى الشباب والمدارس ومراكز الشباب والأندية، مع تدريبهم على إعداد المبادرات البيئية وتنفيذ حملات التوعية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية للتعريف بالأهمية البيئية والقانونية لحماية الأنواع والموارد الطبيعية.

وأكدت أن حماية الموارد السمكية ومواجهة صيد الزريعة تتيح للأسماك فرصة النمو والتكاثر، بما يدعم تجدد المخزون السمكي ويحافظ على مصادر دخل الصيادين، مشيرة إلى أن مشروعات استعادة الطبيعة تحقق عائدًا يتجاوز تحسين جودة المياه وحماية التنوع البيولوجي، ليشمل استدامة الموارد وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية.

بحيرة البرلس ..صحة الإنسان معيار لنجاح استعادة الطبيعة

وتكتمل صورة استعادة التوازن البيئي لبحيرة البرلس بالنظر إلى انعكاساتها على صحة الإنسان وسلامة الغذاء وجودة حياة المجتمعات المحيطة، باعتبارها المستفيد المباشر من تحسن حالة البحيرة ومواردها الطبيعية.

وأكدت الدكتورة سامية جلال سعد، أستاذ صحة البيئة المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أن تدهور النظام البيئي للبحيرة يرتبط بعدة مصادر للتلوث، في مقدمتها الصرف الزراعي المحمل ببقايا الأسمدة والمبيدات، والصرف الصحي غير المعالج أو المعالج جزئيًا، ومخلفات الاستزراع السمكي وبعض الأنشطة الصناعية والبشرية.

وأوضحت أن زيادة الأحمال الغذائية قد تؤدي إلى نمو الطحالب والنباتات المائية بصورة مفرطة وانخفاض الأكسجين الذائب، بما يهدد الكائنات المائية، كما أن انتقال بعض الملوثات والمعادن الثقيلة إلى الرواسب والأسماك يستدعي إجراء تحاليل دورية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية. وأضافت أن تداعيات التلوث تمتد إلى الأسر المعتمدة على الصيد، إذ قد يؤدي تراجع الإنتاج السمكي أو جودته إلى التأثير على مصادر البروتين والدخل، وزيادة الأعباء المعيشية والصحية.

وفي المقابل، أشارت إلى أن استعادة البحيرة تحقق مكاسب متزامنة، من خلال تحسين جودة المياه وسلامة الأسماك، ودعم الأمن الغذائي ودخول الصيادين، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتلوث، مؤكدة أن الإدارة البيئية المتكاملة، التي تجمع بين معالجة مصادر التلوث وحماية الأراضي الرطبة والنباتات الطبيعية والرصد المستمر للمياه والأسماك، تمثل مدخلًا لتحقيق هذه الأهداف.

ولفتت سامية جلال إلى أن تقييم المشروعات البيئية يركز غالبًا على مؤشرات جودة المياه والهواء والتربة وحماية التنوع البيولوجي، دون الاهتمام الكافي بقياس انعكاساتها على صحة الإنسان، رغم أن تحسين جودة حياة المواطنين يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن إدماج البعد الصحي يساعد على قياس مكاسب تقليل التعرض للملوثات وخفض تكاليف العلاج وتحسين قدرة الأفراد على العمل والإنتاج.

وشددت على ضرورة تضمين المشروعات البيئية دراسات صحية ومؤشرات واضحة لقياس أثرها على السكان منذ التخطيط وحتى التنفيذ والتقييم، مع تعزيز التنسيق وتبادل البيانات بين الجهات المعنية بالبيئة والصحة، وتخصيص موازنات للأبحاث وتقييمات الأثر الصحي، باعتبارها جزءًا من تكلفة المشروع. وأكدت أن نجاح جهود الاستعادة يقاس أيضًا بمدى انعكاس تحسن الموارد الطبيعية على صحة الإنسان وجودة حياته.

من تنفيذ المشروعات إلى استدامة نتائجها.. تحدٍ لا يقل أهمية عن التمويل

ويبقى التحدي الأهم أمام مشروعات استعادة النظم البيئية هو ضمان استمرار نتائجها بعد انتهاء فترة التمويل، وتحويل الخطط إلى تدخلات فعلية ومستدامة، وهو ما أكده الدكتور عادل سليمان، خبير التنوع البيولوجي.

وشدد سليمان على ضرورة وضع الاستدامة ضمن أولويات المشروع منذ بدايته، بحيث لا يقتصر العمل على إعداد استراتيجية لإدارة البحيرة، وإنما يمتد إلى ضمان تنفيذها ومواصلة الأنشطة التي أثبتت فاعليتها، موضحًا أن محمية البرلس تتعامل مع قضايا متعددة، تشمل حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية، والتوعية والتواصل مع أصحاب المصلحة، ومواجهة التلوث ودعم المجتمعات المحلية، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات العاملين بالمحمية وتوفير الدعم المؤسسي والفني اللازم لهم.

وأضاف أن استمرار هذه الجهود يرتبط بتكامل أدوار الجهات المعنية، وتحديد مسؤولياتها في متابعة الأنشطة وتنفيذها، إلى جانب بناء قدرات الفرق العاملة والمشاركين في جهود الحماية، بما يضمن امتلاكهم الخبرات والإمكانات اللازمة لمواصلة العمل بعد انتهاء المشروع.

وأوضح الدكتور عادل أن ذلك يتطلب إعداد «خطة خروج» (Exit Strategy) منذ المراحل الأولى للمشروع، تحدد آليات استمرار الأنشطة بعد انتهاء التمويل، والجهات المسؤولة عن متابعتها، مع تقييم القدرات والإمكانات المتاحة قبل انتهاء فترة التنفيذ، بما يضمن تحويل النتائج المحققة إلى ممارسات مستمرة، ويحافظ على أثر المشروع في استعادة التوازن البيئي للبحيرة.

وختاما ، تبقى استعادة التوازن البيئي لبحيرة البرلس مرهونة بقدرة الجهود المبذولة على إحداث تغيير مستدام في حالتها، وليس فقط بعدد الدراسات والخطط التي تُعد أو الأنشطة التي تُنفذ خلال فترة زمنية محددة. فنجاح الحلول القائمة على الطبيعة يرتبط بقدرتها على معالجة المشكلات من جذورها، وحماية التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية، وتحسين جودة المياه، مع مراعاة احتياجات الصيادين والمجتمعات التي ترتبط حياتها بالبحيرة.