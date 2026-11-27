شهدت حملتا التبرع بالدم اللتان نظمهما الهلال الأحمر المصري بصفة دورية في مدينة الرحاب ونادي الزمالك، اليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بالتزامن مع حادث حريق الوراق، في مشهد يعكس وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ الأرواح.

وفي لفتة إنسانية، شارك الفنان حسن الرداد في حملة التبرع بالدم بمدينة الرحاب، وحرص على توجيه رسالة توعوية للمواطنين، أكد خلالها أن التبرع بالدم لا يقتصر أهميته على أوقات الحوادث والأزمات، بل إن هناك حالات مرضية كثيرة تحتاج إلى نقل الدم على مدار العام، مشيرًا إلى أن كيس دم واحدًا قد يسهم في إنقاذ حياة إنسان.

وشارك في الحملتين فريق طبي متخصص من بنوك دم الهلال الأحمر المصري، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية للتبرع، إلى جانب توعية المتبرعين بأهمية التبرع بالدم وفوائده.

ويعكس الإقبال على الحملتين روح التضامن والمسؤولية المجتمعية، وحرص المواطنين على تقديم الدعم والمساندة للمتضررين من الحوادث والطوارئ، مع التأكيد على أن التبرع بالدم احتياج إنساني مستمر لا يرتبط بحدث بعينه.

يُذكر أن، بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر المصري تهدف إلى مساندة مؤسسات الدولة الصحية المختلفة في ضمان مأمونية الدم وتوفير أكياس الدم ومشتقاته وفق أعلى معايير الجودة للحالات التي تتطلب نقل الدم.

وتعمل بنوك دم الهلال الأحمر المصري وفق الإجراءات والضوابط والمعايير الصحية التي تضعها وزارة الصحة المصرية، فضلًا عن الالتزام بمعايير السلامة والجودة العالمية المطلوبة؛ لتلبية الاحتياجات المتجددة لنقل الدم، سواء للمرضى أو في الحالات الطارئة، بصفته جهازًا مساندًا لسلطات الدولة في الأزمات والكوارث.