كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن توفير أوجه الدعم النفسي والإنساني لأسر ضحايا حادث حريق الوراق، مؤكدًا وجود فرق متخصصة للدعم النفسي تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية والهلال الأحمر المصري.

الدولة تتحرك على قلب رجل واحد

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن الدولة توفر احتياجات أسر الضحايا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي اللازم لمساندتهم في مواجهة التداعيات الإنسانية الصعبة للحادث.

وأضاف أن مختلف مؤسسات الدولة تتحرك للتعامل مع تداعيات الحادث، سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الإنساني، مشيرًا إلى أن التحرك بدأ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وقوع الحادث، مع متابعته المستمرة للموقف.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع جهود التعامل مع تداعيات الحادث، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب وزارة العدل والجهات المعنية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن جميع الجهات تعمل بتنسيق وتكاتف، وعلى قلب رجل واحد، لتقديم الدعم اللازم للمتضررين وأسر الضحايا، والتعامل مع مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والإنسانية للحادث.