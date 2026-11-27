كيفية النجاة من حريق السيارة

الإسعافات الأولية للحروق

علاج الحروق في المنزل

كيفية إطفاء النار في الملابس

إنقاذ شخص مشتعل بالنار

مخاطر استنشاق الدخان

أخطاء الإسعافات الأولية

أعاد حادث الوراق تسليط الضوء على أهمية معرفة قواعد السلامة والتعامل الصحيح مع حرائق السيارات، خاصة أن الثواني الأولى من اندلاع الحريق قد تكون فارقة في إنقاذ حياة المصابين، سواء كانوا داخل السيارة أو بالقرب من موقع الحادث.

كيف تتصرف عند مشاهدة حريق سيارة على الطريق؟

وفي ظل خطورة التعرض للنيران والدخان والغازات السامة، لا تقتصر النجاة على الابتعاد عن مصدر الحريق فقط، بل تتطلب معرفة الإسعافات الأولية للحروق، وكيفية التعامل مع الشخص الذي تشتعل النيران في ملابسه، والأخطاء الشائعة التي قد تزيد من خطورة الإصابة.

وفي هذا السياق، نشرت الدكتورة ماريان ماهر، الصيدلانية وصانعة المحتوى الطبي، منشورًا عبر صفحتها الرسمية، استعرضت خلاله أهم قواعد السلامة والإسعافات الأولية التي يجب معرفتها عند مواجهة حرائق السيارات، موضحة مجموعة من التصرفات التي قد تساعد في إنقاذ حياة المصابين.

وأوضحت الدكتورة ماريان ماهر أن أول قاعدة للنجاة عند مشاهدة حريق سيارة هي الحفاظ على سلامتك الشخصية، وعدم الاندفاع نحو النيران دون تقدير حجم الخطر.

وتشمل أهم إجراءات السلامة:

ـ الابتعاد عن مصدر الحريق وعدم التوقف لمجرد التصوير أو المشاهدة.

ـ اختيار مكان آمن بعيدًا عن النيران وحركة السيارات إذا اضطررت للتوقف.

ـ إذا اشتعلت النيران في سيارتك، أوقف المحرك وانزل فورًا مع جميع الركاب.

ـ لا تضيع الوقت في جمع الحقائب أو المتعلقات الشخصية.

ـ ابتعد عن السيارة ولا تحاول العودة إليها بعد النزول.

ـ تجنب الاقتراب من الدخان الكثيف أو الدخول في مساره دون معدات حماية.

أما في حالة نشوب حريق في ناقلة وقود، فتزداد الخطورة بسبب احتمالات تسرب الوقود وامتداد النيران أو حدوث انفجار، لذلك يجب الابتعاد عن موقع الحادث وترك التعامل معه لفرق الحماية المدنية.

كيف تتصرف عند مشاهدة حريق؟

ماذا تفعل إذا اشتعلت النيران في ملابس شخص؟

من الأخطاء الخطيرة التي قد يرتكبها البعض عند رؤية شخص تشتعل النيران في ملابسه، تركه يجري في محاولة للهروب من اللهب، إذ تساعد الحركة والجري على زيادة وصول الأكسجين إلى النار وانتشارها.

وأشارت الدكتورة ماريان ماهر إلى ضرورة تذكر قاعدة إطفاء النيران المشتعلة في الملابس:

قف – انبطح – غطِّ وجهك – تدحرج.

وتتمثل خطوات التعامل مع الحالة في:

ـ مطالبة الشخص بالتوقف فورًا عن الجري.

ـ مساعدته على الانبطاح على الأرض.

ـ حماية الوجه باليدين.

ـ التدحرج على الأرض حتى تنطفئ النيران.

ـ استخدام بطانية إطفاء أو غطاء مناسب لإخماد اللهب إذا كان ذلك آمنًا.

ـ إمكانية استخدام المياه لإطفاء النيران المشتعلة في ملابس وجسم المصاب.

وبعد إخماد النيران، يجب طلب الإسعاف فورًا لتقييم حالة المصاب وتحديد مدى خطورة الحروق.

كيف تتصرف عند مشاهدة حريق؟

هل يجب خلع ملابس الشخص المصاب بالحروق؟

من أهم الأخطاء التي يجب تجنبها محاولة نزع الملابس المحترقة بالقوة، خاصة إذا كانت ملتصقة بالجلد نتيجة الحرارة.

وتنصح الدكتورة ماريان ماهر بالتفرقة بين الملابس غير الملتصقة بالجلد والملابس التي التصقت بمكان الحرق، إذ يمكن إزالة الملابس غير الملتصقة برفق، بينما يجب ترك الأجزاء الملتصقة دون شد أو محاولة نزعها.

وقد يؤدي سحب الملابس الملتصقة إلى إزالة طبقات من الجلد والأنسجة المصابة، وزيادة عمق الحرق والتسبب في النزيف والألم.

كما يجب إزالة الخواتم والساعات والأساور والملابس الضيقة القريبة من مكان الإصابة، إذا أمكن ذلك دون الإضرار بالجلد، لأن التورم قد يحدث سريعًا بعد الحروق.

كيف تتصرف عند مشاهدة حريق؟

الإسعافات الأولية للحروق.. لماذا يجب تبريد الجلد لمدة 20 دقيقة؟

يعد تبريد مكان الحرق من أهم خطوات الإسعافات الأولية بعد إطفاء النيران والتأكد من أمان المكان.

وتشمل الطريقة الصحيحة للتعامل مع الحروق الحرارية:

ـ وضع مكان الحرق تحت مياه جارية باردة باعتدال لمدة 20 دقيقة.

ـ عدم استخدام الثلج أو المياه شديدة البرودة مباشرة على الجلد.

ـ تجنب غمر الجسم بالكامل في المياه الباردة إذا كانت مساحة الحروق كبيرة.

ـ الحفاظ على دفء باقي جسم المصاب، خاصة الأطفال.

ـ تغطية الحرق بعد التبريد بغطاء نظيف وجاف وغير لاصق.

ـ تجنب الضغط على مكان الإصابة أو ربطه بإحكام.

وأكدت أهمية عدم تأخير نقل المصاب إلى المستشفى من أجل استكمال تبريد الحروق، خاصة إذا كانت الإصابة واسعة أو عميقة.

كيف تتصرف عند مشاهدة حريق؟

أشياء ممنوع وضعها على الحروق

حذرت الدكتورة ماريان ماهر من استخدام بعض الوصفات المنزلية الشائعة لعلاج الحروق، لأنها قد تزيد من تلوث الجرح أو تعوق تقييم الإصابة وعلاجها.

وتشمل أبرز الأشياء التي يجب تجنب وضعها على الحروق:

معجون الأسنان.

السمنة والزبدة.

الزيوت والدهون.

القهوة والبن.

الدقيق والنشا.

الثلج المباشر.

الكريمات والوصفات المنزلية غير الموصوفة طبيًا.

كما يجب عدم فتح فقاعات الحروق أو تقشير الجلد المصاب، لتجنب زيادة تلف الأنسجة والتعرض للعدوى.

كيف تتصرف عند مشاهدة حريق؟

مخاطر استنشاق الدخان.. إصابة خطيرة دون حروق ظاهرة

من المخاطر التي قد لا ينتبه إليها البعض أن الشخص يمكن أن يخرج من حريق السيارة دون وجود حروق واضحة على جسمه، لكنه يكون قد تعرض لاستنشاق الدخان والغازات السامة.

وقد يحتوي دخان الحرائق على أول أكسيد الكربون ومواد ضارة بالجهاز التنفسي، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة حتى في حالة عدم وجود إصابات جلدية ظاهرة.

وتشمل أبرز علامات استنشاق الدخان:

الصداع والدوخة.

الغثيان والقيء.

السعال أو بحة الصوت.

صعوبة التنفس.

التشوش الذهني أو النعاس غير الطبيعي.

فقدان الوعي.

ومن العلامات التحذيرية أيضًا ظهور حروق بالوجه أو وجود سخام حول الأنف والفم، إذ قد تشير إلى إصابة مجرى التنفس.

وشددت على ضرورة التقييم الطبي العاجل لأي شخص تعرض لاستنشاق دخان كثيف، خاصة داخل الأماكن المغلقة، حتى إذا بدا بحالة جيدة في البداية، لأن تورم مجرى التنفس قد يتطور بعد الحادث.

كيف تتصرف عند مشاهدة حريق؟

لماذا قد لا يشعر المصاب بألم رغم خطورة الحروق؟

لا تعني قلة الألم بالضرورة أن الحرق بسيط، فقد تؤدي الحروق العميقة إلى تلف النهايات العصبية الموجودة بالجلد، ما يتسبب في فقدان الإحساس بالألم رغم شدة الإصابة.

لذلك يجب عدم الاعتماد على صراخ المصاب أو درجة إحساسه بالألم لتحديد خطورة الحرق.

وتستدعي الحروق التي تصيب الوجه واليدين والقدمين والأعضاء التناسلية والمفاصل، وكذلك الحروق الواسعة والعميقة أو المحيطة بالصدر والأطراف، تقييمًا طبيًا عاجلًا.

كما يجب التعامل بجدية مع الحروق الكهربائية والكيميائية، حتى إذا كانت العلامات الظاهرة على الجلد محدودة.

كيف تتصرف عند مشاهدة حريق؟

التعامل مع الحروق الكهربائية والكيميائية

أوضحت الدكتورة ماريان ماهر أن الحروق الكهربائية والكيميائية تحتاج إلى احتياطات خاصة، ولا يجب التعامل معها بالطريقة نفسها المستخدمة مع الحروق الحرارية العادية.

أولًا: الحروق الكهربائية

ـ عدم لمس المصاب إذا كان لا يزال متصلًا بمصدر الكهرباء.

ـ فصل التيار الكهربائي من مكان آمن قبل الاقتراب منه.

ـ طلب الإسعاف فورًا.

ـ عدم الاستهانة بالحروق الكهربائية، لأنها قد تسبب إصابات داخلية واضطرابات في ضربات القلب حتى إذا كانت العلامة الظاهرة على الجلد صغيرة.

ثانيًا: الحروق الكيميائية

ـ حماية نفسك أولًا من التعرض للمادة الكيميائية.

ـ إبعاد المصاب عن مصدر المادة إذا كان ذلك آمنًا.

ـ إذا كانت المادة مسحوقًا جافًا، تتم إزالة البقايا الظاهرة بحذر باستخدام فرشاة جافة مع تجنب لمسها.

ـ استخدام المياه الجارية بكمية وفيرة لإزالة المادة الكيميائية، مع اتباع إرشادات الطوارئ الخاصة بالمادة.

ـ عدم محاولة معادلة الأحماض بالقلويات أو العكس، لأن التفاعل الكيميائي قد يزيد الإصابة.

كيف تتصرف عند مشاهدة حريق سيارة على الطريق؟

ماذا تفعل للمصاب بالحروق حتى وصول الإسعاف؟

هناك مجموعة من الإجراءات التي تساعد على حماية المصاب لحين وصول فرق الطوارئ، أبرزها:

ـ طمأنة المصاب ومساعدته على اتخاذ وضع مريح.

ـ متابعة التنفس ودرجة الوعي باستمرار.

ـ الحفاظ على دفء الجسم، خاصة في حالات الحروق الواسعة.

ـ عدم إعطاء المصاب طعامًا أو شرابًا إذا كانت إصابته شديدة أو قد يحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

ـ تجنب تحريكه بعنف، خاصة عند الاشتباه في إصابة الرقبة أو العمود الفقري.

ـ إذا فقد الوعي، يجب طلب الإسعاف فورًا.

ـ إذا توقف عن التنفس الطبيعي، يبدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا كان المسعف يعرف كيفية إجرائه، مع اتباع تعليمات الطوارئ.

وفي النهاية، فإن معرفة قواعد السلامة والإسعافات الأولية للحروق لا تقتصر على الأطباء أو فرق الإنقاذ، بل تمثل ضرورة لكل شخص، فقد يكون التصرف الصحيح في اللحظات الأولى سببًا في إنقاذ حياة إنسان، بينما قد تؤدي بعض الأخطاء الشائعة إلى تفاقم الإصابة.