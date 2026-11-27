شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، داخل محلات الصاغة، بعدما سجلت الأعيرة المختلفة زيادة بنحو 165 جنيهًا على الأقل مقارنة بمستوياتها أمس، وسط استمرار صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وارتفاع سعر الأوقية في المعاملات الفورية بنحو 3% لتسجل 3672.13 دولار.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحركات متصاعدة بأسعار الذهب عالميًا، انعكست على السوق المحلية، لتواصل الأعيرة الذهبية موجة الصعود، وسط متابعة من المواطنين والمستثمرين لتطورات الأسعار وحركة الأسواق.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، نحو 5810 جنيهات للشراء و5760 جنيهًا للبيع، ليواصل تحركاته الصاعدة بالتزامن مع الارتفاعات المسجلة في باقي الأعيرة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء والقيمة، نحو 6640 جنيهًا للشراء و6582 جنيهًا للبيع، ليسجل أعلى سعر بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، الأوسط انتشارًا بين المواطنين، نحو 4980 جنيهًا للشراء و4937 جنيهًا للبيع، متأثرًا بالزيادة التي شهدتها أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 3873 جنيهًا للشراء و3840 جنيهًا للبيع، ليواصل ارتفاعه بالتزامن مع صعود أسعار الأعيرة الأخرى.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6086 جنيهًا للشراء و6034 جنيهًا للبيع، في ظل موجة الصعود التي تشهدها أسعار المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

الذهب عالميًا يواصل المكاسب

وعلى الصعيد العالمي، واصل الذهب مكاسبه في المعاملات الفورية، مرتفعًا بنحو 3% ليصل إلى 3672.13 دولار للأوقية، وهو ما تزامن مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار داخل السوق المصرية.