أدّى المصلون في الجامع الأزهر الشريف، عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الغائب على ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بإمامة د. نظير عياد، مفتي الجمهورية.

كان ذلك بحضور د. محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء، ود. عبد الفتاح العواري، عضو هيئة كبار العلماء، ود. محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ود. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب عدد من قيادات الأزهر الشريف.

صلاة الغائب على ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق

وجاءت الصلاة تعبيرًا عن المواساة والتضامن مع أسر الضحايا، وتضرعًا إلى الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجّه بإقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرهم، وداعيًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.