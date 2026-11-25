تقدم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بالوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن بالغ الحزن لما خلّفه الحادث الأليم من ضحايا ومصابين.

مرصد الأزهر يعزي أسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

ودعا المرصد المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ الله عز وجل على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلطف بهم، ويخفف آلامهم، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل مكروه وسوء.

واستشهد مرصد الأزهر بقول رسول الله ﷺ : "الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: المطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالمبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْحَرَقُ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالمرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ" (أخرجه أبو داود).