أكد اللواء أيمن الضبع، مستشار التخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق، أنه من الصعب حتى الآن تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع حادث دائري الوراق، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تتولى جمع الأدلة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، للوقوف على ملابسات الحادث والكشف عن أسبابه الحقيقية.

وقال “الضبع”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن حوادث الطرق ترتبط بعدة عوامل، يأتي في مقدمتها العنصر البشري، الذي يتسبب في أكثر من 70% من الحوادث، بينما تسهم حالة المركبة بنحو 20%، إلى جانب حالة الطريق والعوامل الأخرى.

لكل حادث ظروفه وملابساته الخاصة

وشدّد خبير السلامة على الطرق على أن لكل حادث ظروفه وملابساته الخاصة، ولا يمكن الجزم بأسبابه قبل الانتهاء من الفحص الفني وجمع الأدلة وتحليلها من الجهات المختصة.