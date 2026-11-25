وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، الأربعاء، على خطة شركة «سبيس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لنشر ما يصل إلى مليون قمر صناعي في الفضاء، بهدف تحويلها إلى مراكز بيانات مدارية قادرة على معالجة كميات ضخمة من المعلومات.

ووصفت اللجنة هذا الترخيص بأنه الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، إذ يسمح للشركة بإنشاء كوكبة أقمار صناعية تحمل اسم «Starmind»، تعمل كوحدات حوسبة في المدار، لتوفير قدرات معالجة البيانات اللازمة للاستخدام على الأرض.

ويأتي المشروع في ظل تزايد الطلب العالمي على البنية التحتية الحاسوبية، مع التوسع المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تتطلبه من قدرات هائلة لمعالجة البيانات وتخزينها.

وقال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، براندان كار، إن نقل القدرات الحاسوبية إلى ما وراء الأرض يمثل استجابة للتطورات الحالية، مشيراً إلى أن «سبيس إكس» وعدداً من الشركات المنافسة يعملون على تطوير مشروعات مماثلة لمراكز البيانات المدارية.

ومن المقرر أن تعتمد الكوكبة الجديدة بصورة أساسية على الاتصالات البصرية بين الأقمار الصناعية، فيما سمحت اللجنة باستخدام اتصالات الترددات الراديوية كوسيلة احتياطية وللاتصالات في حالات الطوارئ.

وأكدت اللجنة أن الكوكبة المقترحة ستعمل وفقاً للوائح المنظمة للحطام المداري، بما يتوافق مع القواعد المعمول بها في الولايات المتحدة.

وكانت «سبيس إكس» قد تقدمت في يناير 2026 بطلب للحصول على ترخيص لإنشاء شبكة مراكز البيانات الفضائية، طالبة السماح لها بنشر ما يصل إلى مليون قمر صناعي ضمن المشروع.