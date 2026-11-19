قال إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، يوم الأربعاء، إنه يشعر بأنه كان "أحمق للغاية" لتبرعه بنحو نصف مليار دولار لحملات انتخابية باءت بالفشل خلال انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأخيرة؛ حيث دعم مرشحين جمهوريين من اليمين في سباقات انتهت في معظمها بفوز الديمقراطيين.

وفي مداخلة عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر "ديل بوك" الذي تنظمه صحيفة "نيويورك تايمز"، ذكر ماسك: "أشعر بحماقة شديدة لأنني أنفقت كل هذا المال دون أن أحقق نتائج تذكر، أو ربما كان الوضع سيكون أسوأ بكثير لولا ذلك".

وتابع قائلاً: "من الواضح أنه يمكنك إنفاق مبالغ طائلة على الانتخابات دون أن يكون لذلك سوى تأثير محدود، وأعتقد أن هذا هو ما حدث في هذه الحالة".

وسبق أن أنفق ماسك أكثر من 250 مليون دولار لدعم عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية، كما تولى لفترة وجيزة إدارة "وزارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) التي اقترحها ترامب، قبل أن يقع بينهما خلاف علني.



من بين المرشحين الذين دعمهم ماسك بقوة، كان كين باكستون، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس؛ حيث ساهم ماسك بمبلغ قُدِّر بنحو 220 مليون دولار لدعم هذا المرشح الجمهوري، إلا أن الفوز في السباق الانتخابي كان من نصيب جيمس تالاريكو، وهو ديمقراطي يبلغ من العمر 37 عاماً.

وفي معرض حديثه عن الانتخابات، قال ماسك: "لو عاد بي الزمن إلى الوراء، لكنت أنفقت مبلغاً أقل"، مضيفاً: "لم أُولِ الأمر اهتماماً شخصياً كبيراً؛ لأن تركيزي منصبٌّ على بناء شركتي سبيس إكس وتسلا".