أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإقدام مستوطنون ، فجر اليوم الخميس على إضرام النار في مسجد قرية الدحي بمنطقة مرج ابن عامر في الداخل الفلسطيني المحتل، وخطّوا شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، في اعتداء إرهابي استهدف أحد دور العبادة في القرية.



ومن جانبه، ذكر إمام المسجد، الشيخ خالد زعبي، إن "ثلاثة مجهولين حاولوا اقتحام المسجد، وبعدما فشلوا ألقوا زجاجة حارقة في الطابق الأرضي، ما أسفر عن إحراق أجزاء من المسجد، كما خطّوا شعارات عنصرية على جدرانه".



وحث الزعبي شرطة الاحتلال على ضرورة فتح تحقيق جدي وفوري، والكشف عن الجناة وتقديمهم إلى القضاء، مشدداً على أنه لا يجوز أن يُسجَّل هذا الاعتداء ضد مجهول، أو أن يُطوى ملفه من دون محاسبة".



وأكد الزعبي أن "الدحي قرية هادئة، وأهلها ينشدون الأمن والاستقرار؛ وعليه فإن إحراق المسجد يشكّل اعتداءً خطيراً على حرمة دور العبادة، وعلى أمن أهالي القرية وسلامتهم، معتبراً هذا الاعتداء عملاً إرهابياً يستوجب موقفاً حازماً ومحاسبة كل المسؤولين عنه".



من جهتها، زعمت شرطة الاحتلال في بيان أنها فتحت تحقيقاً في ملابسات الحريق، مشيرةً إلى أنها تلقت بلاغاً فجر الخميس حول اندلاع النيران في المسجد، وأن طواقم الإطفاء وقواتها وصلت إلى المكان وعملت على إخماد الحريق ومنع امتداده إلى أجزاء أخرى من المبنى، مضيفةً أنها باشرت التحقيق بالتعاون مع سلطة الإطفاء والإنقاذ لتحديد أسباب الحريق وكشف تفاصيله.

وتقع قرية الدحي في منطقة مرج ابن عامر بالجليل الشرقي، على جبل الدحي بين قريتي نين وسولم، وترتفع نحو 560 متراً عن سطح البحر، وتبعد قرابة 14 كيلومتراً عن مدينة الناصرة، وتتبع إدارياً للمجلس الإقليمي "بستان المرج".

ويبلغ عدد سكان القرية 712 نسمة، وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية لعام 2021، وتعود تسميتها إلى الصحابي دحية الكلبي، الذي يحمل أحد المقامات الدينية في القرية اسمه، ويقع المقام على قمة الجبل ويتألف من غرفتين صغيرتين، كما تضم القرية مسجداً ومقاماً دينياً، إلى جانب مرافق رياضية، وتشكل جزءاً من التجمعات الفلسطينية في منطقة مرج ابن عامر في الداخل الفلسطيني المحتل.