أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، حيث تشهد البلاد طقساً خريفياً مائلاً للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حاراً على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكوّن شبورة مائية (من الساعة 4 إلى 9 صباحاً) قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستوجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وتوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة (بنسبة حدوث تقريبية 30%) على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

فيما تشهد بعض المناطق نشاطاً للرياح أحياناً تتراوح سرعتها بين (30 إلى 35 كم/س) على مناطق من (السلوم - مطروح) ومناطق من محافظة الوادي الجديد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً على بعض هذه المناطق.

درجات الحرارة في مصر وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم الخميس، بمختلف الانحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 - 26 | الصغرى 16 - 17

السواحل الشمالية: العظمى 26 - 27 | الصغرى 16 - 17

شمال الصعيد: العظمى 27 28 | الصغرى 13 - 1

جنوب الصعيد: العظمى 29 30 | الصغرى 15 - 17

وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات المستمرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.