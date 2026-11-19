أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن اجتماعًا واحدًا يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج، قد يكون كافيًا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إذا توافرت الإرادة السياسية لدى القادة الثلاثة للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع المستمر منذ فبراير 2022.

وقال زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن الولايات المتحدة والصين تمتلكان نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا يمكن توظيفه للضغط على موسكو ووقف الحرب، مشيرًا إلى أن تحرك واشنطن وبكين بصورة مشتركة قد يساهم في دفع روسيا نحو إنهاء العمليات العسكرية.

وشدد الرئيس الأوكراني على أهمية استخدام أدوات الضغط الاقتصادي، بما في ذلك العقوبات، لدفع موسكو إلى تغيير موقفها، معتبرًا أن الولايات المتحدة والصين قادرتان على التأثير في حسابات القيادة الروسية.

وفي الوقت نفسه، أكد زيلينسكي ضرورة مشاركة أوكرانيا في أي مفاوضات أو ترتيبات تتعلق بمستقبلها، مشددًا على أنه لا ينبغي اتخاذ قرارات بشأن بلاده دون مشاركتها المباشرة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني بالتزامن مع القمة المرتقبة التي تجمع ترامب وبوتين وشي جين بينج في مدينة شنتشن الصينية، اليوم الخميس 19 نوفمبر، وسط ترقب دولي لما قد تسفر عنه المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب الملفات الدولية والإقليمية الأخرى.

ومن المنتظر أن تتابع كييف نتائج المحادثات الأمريكية الروسية الصينية، في ظل مساعيها للحصول على ضمانات بشأن أمنها وسيادتها، وعدم التوصل إلى أي تفاهمات بين القوى الكبرى على حساب المصالح الأوكرانية.

وتعكس تصريحات زيلينسكي رهان كييف على الدور الأمريكي والصيني في التأثير على مسار الحرب، في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تستهدف إيجاد مخرج سياسي للصراع.