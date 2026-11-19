أثار طارق السيد، نجم الزمالك السابق، الجدل بتصريحاته بشأن موعد عودة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، إلى المشاركة في المباريات، مشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج إلى التركيز والالتزام من أجل استعادة مستواه المعهود.

جاءت تصريحات طارق السيد خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، بعدما سأله الأخير عن الموعد المتوقع لعودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي، ليرد قائلًا: «لما يبطل سهر».

وأوضح هاني حتحوت أن المعلومات التي وصلته من داخل النادي الأهلي تشير إلى انتظام إمام عاشور في التدريبات، وعدم تأخره عن المواعيد المحددة، فضلًا عن كونه من أكثر اللاعبين حماسًا ورغبة في التدريب، مؤكدًا أن اللاعب عقد أكثر من جلسة مع الجهاز الفني لرغبته في العودة للمشاركة، بعد غيابه عن آخر 4 مباريات.

وتساءل طارق السيد عن مدى رسمية تلك المعلومات، قبل أن يؤكد حتحوت أنها معلومات واردة من داخل النادي الأهلي، وأن الموقف الرسمي المعلن من النادي يفيد بأن اللاعب لا يعاني أي إصابة، ويشارك بصورة طبيعية في التدريبات.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن إمام عاشور سبق أن اشتكى من تعرضه لهجوم من بعض الجماهير والصفحات المحسوبة على الأهلي، معتبرًا أن بعض المواقف شهدت تغيرًا في طريقة التعامل مع اللاعب والدفاع عنه بعد فترة من الانتقادات.

وأكد طارق السيد أن إمام عاشور يمتلك إمكانيات كبيرة، قائلًا: «لما بيكون مركز بيبقى أحسن لعيب كورة في مصر»، مشددًا على أن استعادة تركيزه ترتبط باللاعب نفسه وطريقة تعامله مع حياته خارج الملعب.

وأضاف أن إمام عاشور ظهر بمستوى مميز خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، مرجعًا ذلك إلى التزامه بالعمل والتدريبات والتركيز، موضحًا أن اللاعب لا يعاني مشكلة تتعلق بالتغذية، لكنه تعرض سابقًا لفيروس أبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وتطرق الحوار إلى ما كتبه طارق السيد بشأن احتمالية تعرض إمام عاشور لعقوبة بسبب خروجه لتناول العشاء خارج المنزل، حيث سأله هاني حتحوت عن حقيقة هذه الأنباء، خاصة بعد نفيها من جانب عدد من الإعلاميين المنتمين للنادي الأهلي.

ورد طارق السيد قائلًا إن ما ذكره يستند إلى معلومات متداولة من داخل النادي، مؤكدًا أن حديثه عن احتمالية معاقبة اللاعب لم يكن من فراغ، مضيفًا: «أنا قلت برضه إن إمام عاشور معرض لعقوبة، وحصلت العقوبة على فكرة، الكلام ده أنا مش بقوله من دماغي».