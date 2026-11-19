تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، سلسلة من المجالس الدينية لقراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري رضي الله عنه، وذلك في المساجد الكبرى بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية، بمشاركة عدد من الأئمة أصحاب الأصوات الحسنة، عقب صلاة المغرب، بإجمالي 3394 مجلسًا.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز حضور القيم الروحية والأخلاقية في المجتمع، وترسيخ محبة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في نفوس المسلمين، من خلال إحياء قراءة البردة الشريفة وما تحمله من معانٍ إيمانية ودلالات تحث على الاقتداء بالنبي الكريم والتمسك بأخلاقه وشمائله.

3394 مجلسًا دعويًا ضمن خطة الأوقاف لنشر الفكر الصحيح

وتتولى الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف تنظيم هذه المجالس، باعتبارها أحد الأنشطة العلمية والدعوية والتثقيفية التي تنفذها الوزارة داخل المساجد، في إطار خطتها الرامية إلى نشر الفكر الصحيح ومواجهة الأفكار المتطرفة بمختلف صورها.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الأنشطة التصدي للتطرف الفكري، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني الذي يظهر في صورة تراجع القيم والأخلاق، وذلك عبر تكثيف الفعاليات التي تعزز الوعي الديني السليم وتدعم التمسك بالمبادئ الأخلاقية.

وتندرج المجالس كذلك ضمن جهود وزارة الأوقاف لبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية، من خلال ترسيخ منظومة القيم الروحية والأخلاقية التي تساعد على تعزيز تماسك المجتمع، وتدعم الوعي بالمسؤولية الفردية والمجتمعية.

مجالس البردة الشريفة لتعميق محبة النبي والاقتداء بأخلاقه

وتركز مجالس قراءة البردة الشريفة على إحياء المعاني الإيمانية وتعميق الارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال إبراز ما تتضمنه قصيدة الإمام البوصيري من معانٍ تعبر عن محبة النبي الكريم، وتدعو إلى التأسي بأخلاقه وصفاته وشمائله.

وتحرص وزارة الأوقاف على توظيف هذه المجالس في تعزيز الجانب الروحي لدى رواد المساجد، وإتاحة أنشطة دينية تجمع بين التثقيف والتوجيه، بما يسهم في ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة داخل المجتمع.

وتعكس هذه الفعاليات توجه الوزارة نحو تنويع برامجها الدعوية والثقافية، وعدم اقتصار أنشطتها على الدروس والخطب التقليدية، مع الاهتمام بتقديم محتوى يعزز الوعي الديني ويربط المواطنين بالمعاني الإيمانية، بما يدعم بناء الشخصية وترسيخ الأخلاق والقيم الأصيلة.