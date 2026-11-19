حذرت السفارة الأمريكية في البحرين من احتمالية تعرض المصالح الأمريكية في الخارج لهجمات تقف وراءها إيران والفصائل المسلحة المدعومة من طهران، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، واستمرار المواجهات والتوترات المرتبطة بالصراع الإقليمي.

وأوضحت السفارة، في تحذير أمني، أن التهديدات المحتملة لا تقتصر على المنشآت والمواقع التابعة للولايات المتحدة داخل المنطقة، بل قد تمتد إلى مصالح أمريكية أخرى في مختلف أنحاء العالم، بما يشمل الشركات والمؤسسات والمواطنين الأمريكيين، داعية رعاياها إلى توخي الحذر والانتباه للمخاطر الأمنية المحيطة بهم.

ويأتي التحذير في سياق مخاوف أمريكية من اتساع نطاق التهديدات المرتبطة بإيران والفصائل المسلحة المتحالفة معها، خصوصًا مع تزايد الهجمات والتوترات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وما تثيره من مخاوف بشأن احتمالات استهداف منشآت ومصالح مرتبطة بواشنطن خارج نطاق المواجهات المباشرة.

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على متابعة التنبيهات الأمنية الصادرة عن البعثات الدبلوماسية والجهات الرسمية، والالتزام بالإرشادات المحلية، وتجنب التجمعات والمناطق التي قد تشهد اضطرابات أو نشاطًا أمنيًا مكثفًا.

كما يأتي التحذير بالتزامن مع تجديد الولايات المتحدة تنبيهاتها الأمنية لرعاياها في البحرين والسعودية، على خلفية ما وصفته بارتفاع مخاطر الهجمات المسلحة المرتبطة بإيران، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا على خلفية الهجمات المتبادلة والتهديدات باستهداف مواقع عسكرية ومصالح أمريكية.