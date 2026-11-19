

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يناقش مع نظيره الصيني شي جين بينج القضية المثارة حول جنسن هوانج، مؤسس شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي السابق، والمتعلقة بعلاقاته الشخصية واتهامات بوجود صلات تجسسية مع الصين، وذلك خلال زيارته إلى بكين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان قد أثار القضية خلال محادثاته مع شي: «لم نناقش الأمر، وربما أشرت إليه بإيجاز شديد، لأنه مأساة»، في إشارة إلى الأزمة التي أحاطت بهوانج وأثارت جدلًا بشأن تداعياتها المحتملة على قطاع التكنولوجيا والأمن القومي الأمريكي.

وكان ترامب قد علّق في وقت سابق على الاتهامات الموجهة إلى سيدة صينية ارتبط اسمها بعلاقة عاطفية مع هوانج، قائلًا إن «أي امرأة جميلة تأتي من الصين يعتبرونها جاسوسة»، كما أبدى تشكيكًا في وجود أدلة تثبت أن العلاقة شكلت تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى إعلان «إنفيديا» في 12 نوفمبر استقالة هوانج من منصبي رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، على خلفية قضية ارتبطت بعلاقته بأليس هوانج، التي شغلت مناصب قيادية في شركة «ميجاسبيد» حتى عام 2025، وواجهت اتهامات بالعمل مصدرًا للمعلومات لصالح الصين.

وفي المقابل، نفت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات المتعلقة بوجود نشاط تجسسي صيني في القضية، ووصفتها بأنها ادعاءات تفتقر إلى أساس، بينما قال ترامب إنه لم يسمع ما يثبت أن علاقة هوانج بالسيدة الصينية مثلت تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى أوساط الأعمال والتكنولوجيا الأمريكية، إذ أعلن الملياردير إيلون ماسك، في 14 نوفمبر، إطلاق عريضة تطالب بإعادة هوانج إلى قيادة «إنفيديا»، مؤكدًا توقيعه عليها بنفسه.

وفي 17 نوفمبر، أبدى هوانج استعداده للعودة إلى قيادة الشركة إذا رأى مجلس الإدارة أن ذلك يصب في مصلحتها، لكن رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز أكد أن المجلس وافق بالإجماع على استقالته، ولا يعتزم إعادة تعيينه رئيسًا تنفيذيًا.

وتتولى المديرة المالية كوليت كريس مهام الرئيس التنفيذي بصورة مؤقتة، لحين اختيار خليفة دائم لهوانج، وفقًا لما أورده موقع «روسيا اليوم».

وتسلط تصريحات ترامب الضوء على امتداد تداعيات القضية إلى العلاقات الأمريكية الصينية، في وقت تتداخل فيه ملفات التكنولوجيا المتقدمة وأمن المعلومات والاتهامات المتبادلة بالتجسس بين القوتين الاقتصاديتين.