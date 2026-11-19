تشهد ولاية غرب كردفان في السودان تصعيدًا عسكريًا جديدًا، مع ورود تقارير عن اضطرابات داخل صفوف قوات الدعم السريع، بالتزامن مع تكثيف الجيش السوداني هجماته الجوية على مواقع وتجمعات القوات في محلية غبيش، في تطور يعكس احتدام المواجهات بين الطرفين على جبهة كردفان.

وأفادت مصادر سودانية، نقلًا عن قناة «العربية»، بأن قوات الدعم السريع اعتقلت عددًا من قياداتها في محلية غبيش بولاية غرب كردفان، دون الكشف عن هويات المعتقلين أو الأسباب المباشرة وراء هذه الخطوة، وما إذا كانت مرتبطة بخلافات داخلية أو بتطورات العمليات العسكرية الأخيرة.

وفي المقابل، ذكرت المصادر أن طائرات مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مخزنًا للأسلحة وعددًا من الارتكازات العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع في غبيش، في إطار العمليات الجوية التي ينفذها الجيش ضد مواقع وتمركزات القوات بالولاية.

غبيش تتحول إلى محور رئيسي للمواجهات

وتكتسب غبيش أهمية ميدانية متزايدة في ظل التطورات العسكرية المتلاحقة بغرب كردفان، خصوصًا بعد التقارير التي تحدثت عن انتقال قيادات ومجموعات من الدعم السريع إليها، بالتزامن مع تقدم الجيش السوداني باتجاه مدينة النهود عبر عدة محاور.

وكانت مصادر قد أفادت بوصول قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، إلى منطقة غبيش، لمتابعة تطورات العمليات العسكرية، بالتزامن مع استهداف الجيش أرتالًا عسكرية للقوات في محيط المنطقة، وسط تقارير عن تدمير نحو 30 مركبة قتالية.

الجيش يواصل الضغط على مواقع الدعم السريع

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد أوسع تشهده ولاية غرب كردفان، بعدما كثف الجيش السوداني عملياته البرية والجوية، مستهدفًا تحركات الدعم السريع ومخازن الأسلحة والإمدادات العسكرية.

وأشارت تقارير سودانية إلى استمرار المواجهات في محيط النهود والخوي، مع تحركات للقوات المتحالفة مع الجيش باتجاه مواقع جديدة، فيما تتزايد المخاوف من انعكاسات اتساع رقعة القتال على الأوضاع الإنسانية وحركة نزوح المدنيين.

وبذلك، تفتح الاعتقالات المبلغ عنها داخل صفوف الدعم السريع، بالتزامن مع الضربات الجوية في غبيش، فصلًا جديدًا من التصعيد في غرب كردفان، وسط ترقب لما ستكشف عنه الساعات المقبلة بشأن تماسك القوات وتطورات السيطرة الميدانية.