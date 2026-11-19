شهدت إحدى دور العرض السينمائي بمدينة الشيخ زايد، مساء الأربعاء، أجواءً احتفالية مميزة خلال إقامة العرض الخاص لفيلم «كريبتو»، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الفن والشخصيات العامة، الذين حرصوا على مشاركة صُنّاع العمل الاحتفال بانطلاق عرضه ومشاهدة الفيلم.

وكان من أبرز الحضور الفنان أوس أوس، والفنان بيومي فؤاد، والنجم كريم محمود عبد العزيز، إلى جانب شريف حسني وريدة، علي ربيع ، ويزو كما شهد العرض الخاص حضور سفير المملكة العربية السعودية، في لفتة عكست الاهتمام بالعمل والاحتفاء بهذه المناسبة الفنية.

وشهدت أجواء العرض الخاص حالة من الحفاوة والترحيب بالحضور، حيث حرص عدد من المشاركين على التقاط الصور التذكارية والتواجد على هامش الفعالية، وسط أجواء اتسمت بالبهجة والتفاعل، في مشهد يعكس أهمية العروض الخاصة باعتبارها فرصة للقاء نجوم الفن وصُنّاع السينما والجمهور قبل انطلاق عرض الأعمال للجمهور بشكل أوسع.

وحظي حضور نجوم الكوميديا والسينما باهتمام لافت، خاصة مع تواجد الفنان بيومي فؤاد والفنان أوس أوس، اللذين يمتلكان شعبية كبيرة لدى الجمهور، بالإضافة إلى الفنان كريم محمود عبد العزيز، الذي يحظى بحضور جماهيري مميز، وهو ما أضفى على الأمسية طابعًا خاصًا.

كما جاء حضور سفير المملكة العربية السعودية ليمنح الفعالية بُعدًا إضافيًا، في ظل التقارب الثقافي والفني المتنامي بين مصر والمملكة، وما تشهده الساحة الفنية العربية من تعاون وتبادل للخبرات والإنتاجات السينمائية.

ويأتي العرض الخاص لفيلم «كريبتو» ضمن الفعاليات التي تسبق أو تصاحب طرح الأعمال السينمائية، حيث تمثل هذه المناسبات فرصة لتسليط الضوء على الأفلام الجديدة، والتعريف بصُنّاعها، وخلق حالة من التفاعل الإعلامي والجماهيري حولها.

ومن المنتظر أن يحظى الفيلم باهتمام الجمهور خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الزخم الذي صاحب عرضه الخاص وحضور مجموعة من الأسماء الفنية البارزة، وسط ترقب لمعرفة ردود فعل المشاهدين على العمل عقب طرحه في دور العرض.

ويُعد العرض الخاص لفيلم «كريبتو» بالشيخ زايد مناسبة فنية جمعت نخبة من نجوم الفن والشخصيات العامة، في أمسية سينمائية تصدّرها حضور أوس أوس وبيومي فؤاد وكريم محمود عبد العزيز، بسنت أبو باشا ، إلى جانب شريف حسني وريدة وسفير المملكة العربية السعودية. و عدد كبير من النجوم .