دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى تعزيز التجارة الحرة والانفتاح الاقتصادي والتكامل بين دول آسيا والمحيط الهادئ، محذرًا من مخاطر الانقسام والشرذمة، وذلك في مستهل أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المنعقدة في مدينة شنجن الصينية.

وأكد شي جين بينج، خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة، ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي، تقوم على تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع حركة التجارة والاستثمار، بدلًا من الاتجاه نحو الانغلاق وتفتيت العلاقات التجارية بين الاقتصادات المشاركة.

وشدد الرئيس الصيني على أهمية دعم التجارة والاستثمار الحر والمفتوح، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، داعيًا إلى إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية بما يسهم في بناء اقتصاد آسيوي أكثر انفتاحًا وتكاملًا.

وأشار شي إلى أن دول المنطقة تواجه تحديات متزايدة في ظل التوترات الدولية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد السياسات الحمائية، معتبرًا أن التعاون والتنسيق يمثلان مسارًا أساسيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المشتركة.

كما طرح الرئيس الصيني تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات، باعتبارها محركات جديدة للنمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتنعقد قمة «أبيك» هذا العام تحت شعار بناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ من أجل الازدهار المشترك، بمشاركة قادة ومسؤولين من الاقتصادات الأعضاء، في وقت تكتسب فيه ملفات التجارة العالمية والتنافس الاقتصادي بين القوى الكبرى أهمية متزايدة.

وتتزامن دعوة شي إلى الانفتاح التجاري مع توترات اقتصادية بين بكين وواشنطن، على خلفية القيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين والخلافات المتعلقة بالرسوم الجمركية، ما يضع مستقبل العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ضمن الملفات الرئيسية المطروحة على هامش القمة.