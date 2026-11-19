لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه غرقًا داخل ترعة الفاروقية بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، أثناء رحلة صيد برفقة شقيقه، بعدما اختل توازنه وسقط في المياه، ولم يتمكن من النجاة لعدم إجادته السباحة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بغرق شخص بترعة الفاروقية بدائرة المركز، ووجود جثمانه داخل المياه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الواقعة، حيث تمكنت وحدة الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من مياه الترعة، وتبين أنها لشخص في العقد الخامس من العمر، ويقيم بذات الناحية.

وبالفحص وبسؤال شقيق المتوفي، وهو في العقد الرابع من العمر ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيامه بالصيد برفقة شقيقه المتوفي، مستخدمين مركب صيد داخل الترعة دائرة المركز، اختل توازن شقيقه وسقط في المياه، ولم يتمكن من الخروج منها، نظرًا لعدم إجادته السباحة، ما أدى إلى وفاته غرقًا.

وأضافت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت نتيجة سقوط المتوفى في المياه أثناء ممارسة الصيد، دون وجود ما يشير إلى تعرضه لأي اعتداء، وفقًا لأقوال شقيقه، وتم نقل الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.