شهدت إحدى قرى مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، مشاجرة بين 4 أشخاص؛ بسبب خلافات الجيرة على أرضهما الزراعية، تطورت إلى تبادل السباب والضرب، فيما أطلق أحد أطراف المشاجرة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته بقصد التهديد، دون وقوع أي إصابات.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة المركز، ووجود إطلاق أعيرة نارية دون إصابات.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين، ضم الطرف الأول شخصًا في العقد الخامس من العمر وشقيقه في العقد ذاته، بينما ضم الطرف الثاني شخصًا في العقد الرابع من العمر وشقيقه في العقد ذاته، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات الجيرة المتعلقة بأرضهما الزراعية كانت وراء نشوب المشاجرة، بعدما بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، سرعان ما تطورت إلى تبادل السباب والضرب، واعتدى كل طرف على الآخر، في مشهد تصاعدت خلاله حدة الخلافات.

ولم تتوقف المشاجرة عند هذا الحد، إذ أقدم الأول من الطرف الثاني على إخراج سلاح ناري كان بحوزته وإطلاق أعيرة نارية في الهواء بقصد تهديد الطرف الآخر، دون أن تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات بين المشاركين فيها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما تم ضبط السلاح الناري المستخدم بحوزة المتهم بإطلاق الأعيرة، وبمواجهتهم أقروا بمضمون ما أسفرت عنه التحريات، وسبب نشوب المشاجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.