استقبل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد القناة الأولى المصرية، برئاسة الإعلامية منال الدفتار، رئيس القناة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة.

ورحب محافظ سوهاج برئيس القناة والوفد المرافق لها، والذي ضم محمد المعتصم رئيس تحرير برنامج "صباح الخير يا مصر"، ومحمد الشاذلي المذيع بالقناة، والمذيعتين جومانا ماهر وسمر مهدي، بحضور محمد فتحي مدير عام مكتب محافظ سوهاج، ومحمد رفعت المستشار الإعلامي للمحافظة، ومروة الشندويلي مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة.

محافظة سوهاج

وأعرب المحافظ عن تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به الإعلام الوطني في نقل الصورة الحقيقية لما تشهده محافظات الجمهورية من جهود تنموية ومشروعات خدمية، وإبراز ما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات في مختلف القطاعات.

بما يسهم في تعريف المواطنين بحجم الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد المحافظ أهمية التعاون والتواصل المستمر مع المؤسسات الإعلامية الوطنية، باعتبار الإعلام شريكا أساسيا في توعية المواطنين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، والإمكانات السياحية والثقافية التي تتمتع بها محافظة سوهاج، وما تشهده من مشروعات تنموية واستثمارية في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، استعرض محمد رفعت، المستشار الإعلامي لمحافظة سوهاج، ما تم إنجازه من مشروعات تنموية غير مسبوقة بالمحافظة خلال المرحلة القليلة الماضية في شتى القطاعات، كما تناول توجيهات المحافظ بضرورة الالتحام والتواصل المستمر مع المواطنين والتعامل الفوري مع همومهم ومشكلاتهم.

بالإضافة إلى استعراض الخطط المرتبطة بالتسويق الإعلامي للمحافظة ونشر ما تحقق على أرض الواقع خلال المرحلة السابقة.

ومن جانبها، أعربت الإعلامية منال الدفتار رئيس القناة الأولى عن سعادتها بزيارة محافظة سوهاج، مشيدة بما تشهده المحافظة من جهود تنموية ملموسة، ومؤكدة حرص القناة الأولى على إبراز المقومات الحضارية والسياحية والاقتصادية للمحافظة، وتسليط الضوء على المشروعات والإنجازات التي تحققت على أرض سوهاج.