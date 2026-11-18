شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، حفل تسليم 85 سماعة طبية للطلاب من الاسر الأولى بالرعاية، بتكلفة إجمالية مليون و 870 ألف جنيه، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، الذي نظمته جمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري.

وقد حضر الاحتفال الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال، وتحسين جودة حياتهم.

محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج أهمية تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، مشيدًا بالدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل الخيري في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأشار المحافظ إلى أن دعم الطلاب وتوفير احتياجاتهم الطبية يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع، مؤكدًا حرص المحافظة على تشجيع المبادرات المجتمعية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق التكافل الاجتماعي.

وأعرب كل من " الدكتورة سحر شنيف مدير جمعية صحبة الخير، وعبد الله إبراهيم ممثل بنك الشفاء المصري"، عن تقديرهما لدعم محافظة سوهاج، مؤكدين استمرار التعاون لتنفيذ المزيد من المبادرات الصحية والإنسانية التي تستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي ختام الفعالية، قام المحافظ بتسليم السماعات الطبية للطلاب المستفيدين، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين الأطفال وأسرهم.