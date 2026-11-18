انطلقت أولى محاضرات السمينار العلمي المشترك بين كلية الألسن بجامعة سوهاج وكلية الآداب بجامعة كولن الألمانية، تحت عنوان «الأدب البيئي في الرواية المصرية والألمانية المعاصرة»، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجامعتين.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن السمينار استهدف طلاب الفرقة الرابعة بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن بالجامعة، إلى جانب طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا المتخصصين في الدراسات الأدبية بجامعة كولن، بما يتيح للطلاب من الجامعتين فرصة المشاركة في تجربة تعليمية دولية مشتركة، وتبادل الرؤى والخبرات الأكاديمية والثقافية.

جامعة سوهاج

وأضاف النعماني أن جامعة سوهاج تعمل على توسيع شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية إلى البيئة التعليمية المحلية، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف والقدرات التنافسية اللازمة للتعامل مع متطلبات سوق العمل العالمي.

وقال الدكتور صبري توفيق، عميد الكلية، إن هذه اللقاءات ستعقد بصورة أسبوعية طوال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027، بما يمنح الطلاب فرصة للتعمق في الموضوعات المطروحة، وتنمية مهارات الحوار والتحليل النقدي، والتواصل المباشر مع أساتذة وطلاب جامعة كولن.

وأكد انتظام اللقاءات الأسبوعية طوال الفصل الدراسي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة شيماء الصغير، وكيل كلية الألسن، أن المحاضرة الافتتاحية شهدت لقاءً تعارفيًا بين الطلاب المصريين والألمان، أعقبه نقاش حول أبرز القضايا والتحديات البيئية المعاصرة في مصر وألمانيا، تمهيدًا لدراسة انعكاساتها وتجلياتها في الأدب المعاصر.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف عكاشة، مدير مركز الانخراط والتعاون الدولي بالجامعة، أن هذا السمينار يمثل نموذجًا عمليًا لتفعيل بروتوكولات التعاون الدولي والانتقال بها من إطار الاتفاقيات المؤسسية إلى أنشطة أكاديمية مستمرة.