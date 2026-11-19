تعد صينية البطاطس بالفراخ من الأكلات المصرية المحببة لدى كثير من الأسر، فهي تجمع بين قطع الدجاج والبطاطس المتبلة بالخضراوات والبهارات، كما تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها المتوفرة في معظم المطابخ.

ويمكن تقديمها على الغداء بجانب الأرز الأبيض والسلطة الخضراء، لتكون وجبة متكاملة ومناسبة للعائلة على طريقة الشيف تامر فتحى.

مكونات صينية البطاطس بالفراخ..

* كيلو من أوراك أو دبابيس الفراخ.

* 4 حبات بطاطس متوسطة.

* 2 ثمرة طماطم.

* 2 ثمرة بصل.

* ثمرة فلفل أخضر.

* 3 فصوص ثوم مفروم.

* ملعقتان كبيرتان من الزيت.

* ملعقة صغيرة من الملح.

* نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

* ملعقة صغيرة من البابريكا.

* نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

* عصير ليمونة.

* كوب من مرقة الدجاج.

طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ..

1. اغسلي قطع الفراخ وجففيها جيدا، ثم تبليها بالملح والفلفل والبابريكا والكمون والثوم وعصير الليمون.

2. قشري البطاطس وقطعيها إلى شرائح متوسطة الحجم.

3. قطعي البصل والطماطم والفلفل إلى شرائح.

4. رصي البطاطس والبصل والطماطم والفلفل في صينية الفرن.

5. وزعي قطع الفراخ المتبلة فوق الخضراوات.

6. أضيفي الزيت ومرقة الدجاج إلى الصينية.

7. غطي الصينية بورق الفويل، ثم أدخليها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية.

8. اتركيها حتى تنضج البطاطس والفراخ جيدا، ثم أزيلي ورق الفويل واتركيها قليلا حتى يتحمر الوجه.

طريقة تقديم صينية البطاطس بالفراخ

تقدم الصينية ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، مع طبق من السلطة الخضراء أو المخللات، ويمكن إضافة القليل من عصير الليمون عند التقديم حسب الرغبة.