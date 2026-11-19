استهدفت غارات جوية تجمعات ومواقع تابعة للفصائل المسلحة في مدينة المخا، غربي محافظة تعز اليمنية، وسط تصاعد التحركات العسكرية والمواجهات على امتداد الساحل الغربي للبلاد.

وتكتسب مدينة المخا أهمية استراتيجية نظرًا لموقعها المطل على البحر الأحمر وقربها من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ما يجعل التطورات العسكرية فيها ذات انعكاسات محتملة على أمن الملاحة وحركة التجارة البحرية.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، في عمليات سابقة خلال سبتمبر الماضي، تنفيذ ضربات جوية استهدفت تجمعات وعربات عسكرية ومواقع للفصائل المسلحة في المخا ومحيطها، شملت مناطق بالقرب من ميناء المخا ومشروع المياه والطريق الرابط بين المخا وذو باب.