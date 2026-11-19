استنكرت وزارة النقل ما نشره عدد من المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد المتهمين للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل»، حيث اكتفت هذه المواقع بإبراز جزء محدود من البلاغ المقدم للنيابة العامة، مع إغفال الوقائع الرئيسية المنسوبة للمتهم والخاضعة لتحقيقات النيابة العامة، بما يقدم صورة غير مكتملة ومضللة للرأي العام.

وزارة النقل

وتوضح الوزارة أن حقيقة الواقعة تتمثل في إبلاغ النيابة العامة بقيام شخص مجهول الهوية بإرسال رسائل عديدة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت توسطه لطلب تعيين أحد الأشخاص بإحدى شركات الوزارة، مرفقًا صورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب بعد طمس بيانات الموجه إليه، فضلًا عن إرسال رسالة أخرى يطلب فيها تعيين شخص آخر نائبًا لرئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضو منتدب مالي وإداري وايرادات والتسويق للركاب بمترو الانفاق.

وتابعت بالإضافة إلى استمرار إرسال رسائل عديدة للسيد الوزير ينتحل فيها شخصيات أخرى ويوصي فيها على تعيينات موظفين وطلب خدمات أخرى مما يثير شبهات ارتكاب المذكور جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات.

وأكدت وزارة النقل أن ما نُسب إلى المتهم من وقائع واتهامات هو محل تحقيقات النيابة العامة، التي تختص وحدها بفحصها والتحقق من ملابساتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للقانون.

وأعربت الوزارة عن استنكارها لعدم تحري هذه المواقع الدقة والمهنية، وإغفال الوقائع الرئيسية الواردة بالبلاغ، وصياغة الخبر بأسلوب يوحي بالسعي لجذب المشاهدات على حساب الحقيقة والمصداقية، بما قد يؤدي إلى إثارة اللغط والبلبلة لدى الرأي العام.

وأهابت وزارة النقل بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الالتزام بالدقة والموضوعية ونقل الوقائع كاملة وبالشكل الصحيح، مؤكدةً احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق.