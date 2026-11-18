أكد النائب نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن المشهد الاستثنائي الذي شهدته أروقة الكونجرس الأمريكي بتكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنحه الميدالية الذهبية، يحمل دلالة فلسفية وتاريخية عميقة مفادها أن التاريخ لا ينحاز إلا لأصحاب الرؤى الصادقة والقرارات الجريئة التي تتجاوز حسابات اللحظة الضيقة إلى آفاق المستقبل الرحب.



وذكر "مصطفى"، أن تزامن هذا التكريم مع الأوضاع الإقليمية والدولية شديدة التعقيد يمنحه بعداً يتجاوز البروتوكول الرسمي، مشيراً إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره لهذه الخطوة يمثل دعوة صريحة وواعية لقادة العالم بضرورة استدعاء "شجاعة السلام" كخيار استراتيجي لا غنى عنه لوقف نزيف الصراعات وتجنيب الشعوب ويلات الحروب.

الميدالية الذهبية للكونجرس تتويج لمسيرة زعيم شجاع آمن بالسلام

وشدد النائب نور الدين مصطفى على أن التجربة المصرية في صناعة السلام، التي أرسى دعائمها الرئيس الراحل السادات وتواصلها القيادة السياسية الحالية برؤية متوازنة، تبرهن على أن السلام الحقيقي لا يصنعه إلا الأقوياء القادرون على حماية أوطانهم وصون مقدراتهم، لافتاً إلى أن هذا التقدير الدولي هو في جوهره تكريم للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية العريقة.



وأشار إلى أن تخليد الرموز الوطنية في المحافل الدولية يبعث برسالة فخر واعتزاز لكل مصري، ويؤكد أن ما قدمته مصر من تضحيات وجهود مخلصة من أجل استقرار المنطقة يظل محل احترام وتقدير العالم، داعياً إلى البناء على هذه الروح الإيجابية لتهيئة مناخ دولي يسوده التعاون والتنمية بدلاً من التوتر والصراع.