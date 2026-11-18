قال النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتمحور بالدرجة الأولى حول الطفل ومصلحته، لأنه لا ذنب له في انفصال الأب والأم، موضحًا أن الطفل يكون طرفًا متأثرًا بالنزاع دون أن يكون مسؤولًا عنه، ولذلك يجب الحفاظ على نفسيته وحياته، باعتباره أحد العناصر التي يحافظ المجتمع عليها.

وأضاف في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ الجمود في قانون الأحوال الشخصية لا يصلح في ملف الحضانة، وأنه لا بد من وجود مرونة في تطبيق القواعد، بحيث تكون للقاضي والأخصائي الاجتماعي المنتدب من المحكمة القدرة على دراسة كل حالة وتحديد الطرف الأولى بالحضانة، وفقًا لظروفها.

وأشار إلى أن القاعدة الأساسية التي يتفق معها هي ترتيب الحضانة للأم، ثم أم الأم، ثم الأب، لكنه شدد على ضرورة النظر إلى الحالات التي قد لا تكون فيها الأم مهيأة لاستضافة الطفل أو القيام بمسؤولية الحضانة، موضحًا أن الحضانة ليست جائزة يحصل عليها أحد الوالدين، وإنما مسؤولية تتطلب توافر القدرة على رعاية الطفل.

وأكد أن تحديد الطرف الأقدر على الحضانة يجب ألا يترك لتقدير الأب أو الأم وحدهما، لأن كل طرف قد يرى نفسه الأقدر، وإنما ينبغي وجود جهة متخصصة تعمل مع المحكمة وتعد تقريرًا عن الحالة الاجتماعية، ومدى صلاحية المكان الذي سيقيم فيه الطفل، وتوافر القدرة المالية والمادية على الاستضافة، إلى جانب المناخ العام والحالة النفسية، ومدى وجود توافق وتعاون بين الأب والأم بما يساعد على تربية الطفل.

وأوضح أن هناك ثوابت وأفكارًا داخل المجتمع تحتاج إلى التغيير، وإلا لما كانت هناك حاجة إلى تعديل القانون، مشيرًا إلى أهمية تغيير طريقة التعامل مع النزاعات الأسرية والعمل على حلها بصورة ودية.