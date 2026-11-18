قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، إن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية تسببت في فقدان معلومات تتعلق بالمواد النووية المخصبة، في ظل تعذر وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإيرانيين إلى المواقع المتضررة حتى الآن.

لا أحد يعرف حالة منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية بعد الضربات الأمريكية

وأضاف أبو شادي، في مداخلة هاتفية على برنامج على مسؤوليتي، أن المفتشين والجانب الإيراني لا يستطيعون الوصول إلى بعض المواقع التي تعرضت للقصف، وهو ما أدى إلى تعطل عمليات التحقق من حالة المواد النووية الموجودة بها، فضلا عن صعوبة تحديد الوضع الحالي للمنشآت.

وأوضح أن الخطورة الحقيقية تكمن في استهداف مواقع منشآت التخصيب، خاصة أن هذه المواقع تقع تحت الأرض، ولا تتوافر معلومات مؤكدة بشأن حالتها بعد الضربات، قائلا إن القصف عطل إمكانية الدخول إليها والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بها.

وأشار كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا إلى أن ما حدث تسبب في فجوة معلوماتية تتعلق بالمواد النووية المخصبة، في ظل عدم قدرة المفتشين على إجراء زيارات ميدانية والتحقق من الأوضاع داخل المنشآت.

وتطرق أبو شادي إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، موجها انتقادات لمدير الوكالة، ومتهما إياه بإخفاء حقائق وتقديم معلومات غير دقيقة، على حد تعبيره.

وأوضح أن مفتشين أجروا زيارات تفتيشية خلال الحرب الأولى إلى مفاعلات لم تتعرض للقصف، من بينها مفاعلات في أصفهان، معتبرا أن ما ورد في التقرير لم يعكس بصورة صحيحة ما جرى على الأرض.