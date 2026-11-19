أعلنت الفنانة والإعلامية لقاء سويدان أنها بادرت بسداد الاشتراك النقابي المستحق لدى نقابة الإعلاميين، بموجب إيصال رسمي مؤرخ الأربعاء 18 نوفمبر 2026، وذلك عقب تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بوقفها ومنعها من الظهور الإعلامي لحين تقنين أوضاعها.

وأكدت لقاء سويدان، في بيان لها، أن سداد الاشتراك النقابي يزيل سبب الإجراء المشار إليه، ويسقط الأساس الذي استند إليه، مشيرة إلى أن زوال السبب يقتضي زوال ما بُني عليه.

وأوضحت أنها تضع إيصال السداد أمام الرأي العام، توثيقًا للحقيقة وإعمالًا لمبدأ الشفافية، وتأكيدًا على احترامها الكامل لنقابة الإعلاميين ومؤسساتها، وحرصها على الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.

واختتمت لقاء سويدان بيانها بالتأكيد على أن الحقوق تُصان بالقانون، والمواقف تُحسم بالمستندات، قائلة: «لا تعلو الحقيقةَ روايةٌ، ولا يغلب الدليلَ ادعاء».