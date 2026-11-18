أكد الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة التي تأسست عام 1964 تُعد من أقدم المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى دورها في توفير الخدمات الطبية لملايين المستفيدين.

وقال “مدكور”، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن عام 2019 شهد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل، في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية وتوسيع مظلة التغطية التأمينية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه لا يوجد نقص في دواء بعينه، موضحًا أن هناك بدائل دوائية أخرى متاحة وقادرة على تلبية احتياجات المرضى، بما يضمن استمرار حصولهم على العلاج اللازم.

وأضاف أن الهيئة تعمل على التوسع في تقديم العمليات الجراحية الكبرى داخل مستشفيات التأمين الصحي، ومن بينها جراحات زراعة المفاصل وزراعة القلب وغيرها من التدخلات الطبية المتقدمة، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة

وكشف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي عن التوجه نحو إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، والاستفادة منها في علاج بعض أنواع الأورام، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في القطاع الصحي ويدعم تحسين نتائج العلاج.