وجه الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن أبرز التحديات والمعوقات التي واجهت تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، والدروس المستفادة التي يمكن البناء عليها لتجنب تكرارها خلال المرحلة الثانية.

شريف باشا: لو رجع بينا الزمن.. إيه التحديات اللي كنا هنتجنبها؟

وقال رئيس لجنة الشئون الصحية، خلال الاجتماع المخصص لمتابعة ملف التأمين الصحي الشامل ومخرجات «منتدى مصر 2026»: «لو رجع بينا الزمن قبل تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، ما التحديات والمعوقات التي كانت الحكومة ستعمل على تجنبها؟»، مطالبًا بتحديد الدروس المستفادة من تجربة التطبيق في المحافظات الخمس.

تحليل تجربة المرحلة الأولى قبل انطلاق المرحلة الثانية

وأكد شريف باشا أهمية البناء على تجربة المرحلة الأولى، وإجراء تقييم دقيق للتحديات التشغيلية والميدانية التي واجهت المنظومة، بما يضمن معالجتها مبكرًا وتفادي تكرارها مع بدء الاستعدادات لتطبيق المرحلة الثانية.

دعم برلماني لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن الاستفادة من التجربة السابقة تمثل ضرورة لتسريع تنفيذ المنظومة وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استعداد البرلمان ولجانه المختلفة لتقديم كل أوجه الدعم التشريعي والرقابي للحكومة، بما يساعد على تجاوز العقبات وضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في مراحلها المقبلة.