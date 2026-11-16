تحدث ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن المرحلة الجديدة التي يعيشها الفريق، في ظل غياب قائده ليونيل ميسي، مؤكدًا ثقته في قدرة الجيل الحالي على مواصلة المنافسة، رغم صعوبة تعويض النجوم الذين صنعوا تاريخ الكرة الأرجنتينية.

وجاءت تصريحات سكالوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، قبل مواجهة كوستاريكا الودية، المقرر إقامتها ضمن منافسات فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد خسارة الأرجنتين أمام أوروجواي بنتيجة 2-1، في أولى مبارياتها خلال المرحلة الجديدة.

سكالوني يتحدث عن جماهير الأرجنتين

وأكد مدرب الأرجنتين ثقته في استمرار دعم الجماهير للمنتخب، قائلًا: «نحن نعلم أن الجماهير ستكون حاضرة دائمًا، بغض النظر عن مرحلة المسيرة، عندما نحتاج إليهم، سيكونون موجودين».

وأضاف: «في كل مرة نلعب فيها بهذا القميص، سواء كانت المباراة ودية أو رسمية، يجب أن نبذل قصارى جهدنا بنسبة 100%، فكل مواجهة تمثل فائدة لنا، وخصم الغد مهم ويقدم أداءً جيدًا».

سكالوني يعلق على خسارة الأرجنتين أمام أوروجواي

وتطرق المدير الفني إلى الهزيمة الأخيرة أمام أوروجواي، موضحًا أنه لا يزال متمسكًا بتقييمه الإيجابي لأداء اللاعبين، رغم عدم رضاه عن النتيجة.

وقال: «ما زلت عند رأيي الذي أبديته في ذلك اليوم، لقد كان الأداء جيدًا بشكل عام، ونجحنا في خلق العديد من الفرص، ثم جاء هدفان سريعان للمنافس غيرا مجرى المباراة، لكننا نقدر الروح التي أظهرها الفريق، ولسنا سعداء بالنتيجة، لكن الأداء كان جيدًا».

وتابع: «لا أحد يحب الخسارة، لكننا رأينا بعض الأمور المثيرة للاهتمام في المباراة الأخيرة، نحن بحاجة إلى تجربة بعض اللاعبين، ولدينا قاعدة واسعة من العناصر المتاحة، ونؤمن بأننا سنصل إلى مستوى عالٍ».

مستقبل منتخب الأرجنتين بعد غياب النجوم

وشدد سكالوني على أهمية تجديد دماء المنتخب ومنح الفرصة للعناصر الشابة، مع الاستفادة من خبرات اللاعبين أصحاب التجارب الدولية، قائلًا: «الهدف هو الاستمرار في العثور على ذلك النوع من اللاعبين الذين يظلون متحمسين للانضمام إلى المنتخب الوطني، ونحرص على منح بعض اللاعبين فرصة، مع التأكد من اختيار التوقيت المناسب وضمان أن تكون التجربة إيجابية، ويقوم اللاعبون المخضرمون في فريقنا بدور القيادة في هذا الصدد».

وأضاف: «لدينا أساس جيد، وعلينا الآن سد الفجوات التي تركها لاعبون عظماء، وهؤلاء في الواقع لا يمكن تعويضهم، من خلال ضم عناصر شابة نؤمن بأنها ستكون جزءًا من الفريق لفترة طويلة قادمة».

وأشار مدرب الأرجنتين إلى أن اللاعبين الشباب سيمثلون إضافة مهمة للمنتخب خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن انتقالهم للاحتراف في أوروبا سيساعدهم على اكتساب المزيد من الخبرات والاستعداد بشكل أفضل للمشاركة الدولية.

كما تحدث عن أهمية استمرار التواصل بين المنتخب الأول ومنتخبات الشباب، مؤكدًا حرص الجهاز الفني على إقامة تدريبات الفئات السنية بالقرب من تدريبات المنتخب الأول، في ظل الدور الذي يؤديه بابلو أيمار في تعزيز هذا الترابط.

سكالوني يكشف موقف مارتينيز من مواجهة كوستاريكا

وكشف سكالوني عن عودة إيميليانو مارتينيز إلى التشكيلة الأساسية أمام كوستاريكا، بعدما فضل الجهاز الفني عدم المجازفة به خلال المباراة الماضية.

وقال: «سيتواجد إيميليانو في حراسة المرمى، لقد كان جاهزًا للمباراة السابقة، لكن مشاركته كانت ستنطوي على مخاطرة، ونظرًا لثقتنا في رولي، قررنا توخي الحذر فيما يخص إيميليانو».

وأضاف أن الجهاز الفني يدرس إجراء تغييرات أخرى على التشكيلة، موضحًا: «سنقوم بإجراء أربعة أو خمسة تغييرات، وذلك بناءً على سير التدريبات».

سكالوني يتحدث عن إصابات منتخب الأرجنتين

واختتم المدير الفني حديثه بالتطرق إلى الغيابات التي يعاني منها المنتخب بسبب الإصابات، مؤكدًا صعوبة تعويض بعض العناصر الأساسية، وضرب مثالًا بالمدافع كريستيان روميرو.

وقال: «من الصعب تعويض اللاعبين الغائبين، فلا يمكنك ببساطة البحث عن بدلاء للاعب مثل روميرو، لأنه يعد واحدًا من الأفضل في العالم».