كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، عن الأسباب التي أدت إلى تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، معترفًا بتحمله الجزء الأكبر من المسؤولية، في ظل الانتقادات التي تعرض لها بسبب تراجع أرقامه التهديفية وعدم ظهوره بالمستوى المنتظر.

وجاءت تصريحات فينيسيوس خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة منتخب البرازيل أمام سنغافورة، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، بعدما تلقى السيليساو خسارة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في مباراته الماضية.

ويعيش نجم ريال مدريد فترة صعبة على المستوى الفردي هذا الموسم، بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد وصناعة 3 أهداف خلال 12 مباراة، كما لم يتمكن من هز الشباك في منافسات دوري أبطال أوروبا، وهو ما فتح الباب أمام العديد من الانتقادات بشأن مستواه.

فينيسيوس يتحمل مسؤولية تراجع مستواه

وتحدث النجم البرازيلي بصراحة عن الانتقادات التي يتعرض لها، مؤكدًا أن المسؤولية الأكبر تقع عليه، نظرًا لخبراته الكبيرة ومكانته بين أفضل لاعبي العالم.

وقال فينيسيوس، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «تقع المسؤولية الأكبر على عاتقي، نظرًا لامتلاكي خبرة أكبر، ولكوني أحد أفضل اللاعبين في العالم».

فينيسيوس يكشف أسباب تراجع مستواه

وأوضح جناح ريال مدريد أن عدم استعداده بالشكل الكافي عقب كأس العالم كان أحد العوامل التي أثرت على بدايته في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الخروج المبكر للمنتخب البرازيلي من البطولة ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا عليه وعلى زملائه.

وأضاف: «لا أعتقد أنني استعددت بالقدر الكافي بعد كأس العالم، تلك البطولة كان لها تأثير كبير وعميق على جميع البرازيليين، ولم نكن نتوقع الخروج المبكر منها».

وتابع: «استغليت فترة الإجازة للاستمتاع بوقتي والراحة والاسترخاء، وقضاء المزيد من الوقت مع عائلتي، ونتيجة لذلك، كان حجم تدريباتي أقل مما كان عليه في السنوات السابقة».

وأشار فينيسيوس إلى أن تراجع معدلات تدريباته خلال فترة الإجازة ربما انعكس على مستواه في بداية الموسم، إلى جانب الضغوط التي تعرض لها بسبب ملف تجديد عقده مع ريال مدريد واهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

واختتم تصريحاته قائلًا: «ربما أثر ذلك على بدايتي في الموسم، علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بتجديد عقدي مع وجود اهتمام من أندية كثيرة في الصيف الماضي، شعرت بضغط هائل، تمامًا كما كان الحال مع وضعي في ريال مدريد، لكن الموسم لا يزال طويلًا جدًا».

ومن المقرر أن يلتقي منتخب البرازيل مع سنغافورة غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى السيليساو لتجاوز خسارته أمام اليابان والعودة إلى الانتصارات.