كشف الفنان عمرو محمد رياض عن كواليس دخوله مجال التمثيل، متحدثًا عن موقف والده الفنان محمد رياض في البداية، ودور جدته الفنانة شهيرة في تشجيعه، إلى جانب ذكرياته مع جده الراحل محمود ياسين.

وقال عمرو، خلال لقائه في بودكاست «Boom Shoot» على قناة صدى البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي : إن والده الفنان محمد رياض لم يكن مرحبًا بفكرة دخوله التمثيل في البداية، لكنه لم يكن يرغب في منعه بقدر ما كان يريد التأكد من جديته واستعداده للمجال.

وأضاف أن والده سأله وقتها: «أنت عملت إيه عشان عايز تمثل؟ اشتغلت على نفسك إزاي؟ عملت إيه؟»، مؤكدًا أن هذا السؤال غيّر طريقة تفكيره ودفعه للاهتمام بتطوير نفسه، قبل أن يبدأ أولى تجاربه في فيلم «الرجل الرابع»، ثم درس المسرح لمدة خمس سنوات بمركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال.

جدته شهيرة شجعته على التمثيل

وعلى الجانب الآخر، كانت جدته الفنانة شهيرة من أكثر أفراد العائلة تشجيعًا له على دخول المجال، إذ اعتادت الجلوس معه ومناقشته في الأفلام والأعمال الفنية منذ طفولته.

وأوضح أنها كانت تستمع إلى آرائه في الأعمال التي يشاهدانها، وشجعته على التقديم في مركز الإبداع الفني، معتبرًا أن دعمها كان له دور مهم في بداية مشواره.

وعن إمكانية عودتها إلى التمثيل، قال إنه لا يعرف ما إذا كانت ستعود خلال الفترة المقبلة، لكنه يتمنى رؤيتها في عمل جديد، بشرط أن يكون مناسبًا لتاريخها الفني.

كما كشف أنه يفضل العمل مع جدته إذا أتيحت له فرصة الاختيار بين أفراد عائلته، موضحًا أن والدته قد تشعر بقلق أكبر عليه أثناء التصوير، بينما يتمنى تقديم عمل يجمعه بشهيرة في شخصيتين مختلفتين تمامًا، حتى لو كانا على خلاف داخل الأحداث.

عمر محمد رياض: جدي محمود ياسين كان عايش للفن

وتطرق عمرو إلى علاقته بجده الفنان الراحل محمود ياسين، موضحًا أنه كان في العشرين أو الحادية والعشرين من عمره وقت وفاته، وأن جده لم يكن يعرف برغبته في دخول مجال التمثيل.

وأضاف أنه استفاد منه بصورة غير مباشرة من خلال الجلسات التي جمعتهما في طفولته، وما كان يحكيه عن الفن، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمواعيد من أبرز الصفات التي تعلمها منه.

ورفض عمرو فكرة تقديم السيرة الذاتية لجده، مؤكدًا أنه لا يريد وضع نفسه في مقارنة مع فنان بحجم محمود ياسين.

وأضاف أن حياة جده كانت هادئة ومستقرة، وتركزت حول الفن والعائلة، وهو ما يجعله لا يرى ضرورة لتقديم سيرته في عمل درامي، خاصة أن أعمال السيرة الذاتية تحتاج إلى صراعات وتفاصيل درامية تشد الجمهور.

عمرو محمد رياض يطمئن الجمهور على آيات أباظة

وخلال اللقاء، حرص عمرو على طمأنة الجمهور على الإعلامية آيات أباظة، مؤكدًا أنها بخير وعادت، كما وجه الشكر لكل من دعمها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور واهتمامه بها.

وتحدث الفنان عمرو محمد رياض عن إمكانية تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وما زال يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور، موضحًا أن فكرة العودة بالعمل ليست سهلة في ظل ارتباط المشاهدين بأبطاله الأصليين.

وأشار عمرو محمد رياض، خلال لقائه في بودكاست «Boom Shoot»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، إلى أن وجود الفنانة عبلة كامل والفنان الراحل نور الشريف يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح العمل، وأن تقديم جزء جديد دون وجودهما يضع صناع العمل أمام تحدٍ كبير.

وأكد أن عبلة كامل لها مكانة خاصة لدى الجمهور، وأن غيابها يجعل فكرة استكمال المسلسل صعبة، خاصة أن المشاهدين ارتبطوا بشخصية فاطمة كشري وبالأجواء التي قدمها العمل، وهو ما يجعل الاقتراب من تجربة بهذا الحجم مسؤولية كبيرة.

ويظل مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي تركت بصمة لدى الجمهور، بفضل قصته وأداء أبطاله، وعلى رأسهم نور الشريف وعبلة كامل، وهو ما يجعل فكرة تقديم جزء ثانٍ منه محل اهتمام وتساؤل دائم من المشاهدين.

عمر محمد رياض: أتمنى أشتغل مع محمد رمضان عشان بيعلي اى حد معاه

وكشف الفنان عمرو محمد رياض عن النجوم الذين يتمنى التعاون معهم في أعمال فنية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الفنان يحيى الفخراني يمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة له في الدراما، بينما يتمنى العمل مع الفنان محمد رمضان في السينما.

وقال عمرو محمد رياض، خلال لقائه في بودكاست «Boom Shoot»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي: «أنا في الدراما نفسي أشتغل مع أستاذ يحيى الفخراني، هيبقى حلم كبير بالنسبة لي، وفي السينما ممكن أقول أستاذ محمد رمضان».

وأضاف: «محمد رمضان نجم كبير جدًا، وكون إنك تشتغل معاه ده بيعلي الواحد 180 درجة، والناس كلها بتحبه، وأعماله دايمًا ناجحة، وهو ممثل كبير جدًا ممكن أستفيد منه، ويا رب يكون لينا نصيب نشتغل مع بعض».

وعن الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له محمد رمضان، أوضح عمرو محمد رياض أن النقد جزء طبيعي من ضريبة النجومية، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تضخم الأمور في أحيان كثيرة، قائلًا: «مفيش نجم مبيكونش عليه نقد أو هجوم، دي ضريبة إنك تكون نجم، والسوشيال ميديا بتهول كل حاجة».