أثار خبير في الطب الشرعي جدلا جديدا بشأن ملابسات وفاة المليونير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، بعدما أعلن اعتقاده بأنه لم ينتحر داخل زنزانته عام 2019، وإنما تعرض للقتل خنقا، مستندا إلى تحليل صور تقرير التشريح وملفات التحقيق المتعلقة بالقضية.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نقلًا عن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن البروفيسور مايكل فريمان، خبير الطب الشرعي، توصل إلى أن الإصابات التي ظهرت في جسد إبستين تشير، بحسب تقييمه، إلى تعرضه لاعتداء قبل وفاته، مرجحا أن يكون قد خُنق من الخلف باستخدام حبل أو أداة تقييد مشابهة.

وأوضح "فريمان" أنه استند في تحليله إلى وثائق وصور من تقرير التشريح وملف التحقيق الصادر عن معهد نيويورك للطب الشرعي، تسلمها من مارك إبستين، شقيق المليونير الراحل، الذي لطالما شكك في الرواية الرسمية لوفاة شقيقه.

وأشار الخبير إلى وجود مؤشرات، من بينها نزيف في الكتف الأيسر وإصابات في الوجه، اعتبر أنها قد تتوافق مع تعرض إبستين لضربة، فضلًا عن علامات حول الرقبة قال إنها قد تشير إلى تعرضه للخنق ومحاولته التخلص من الأداة المستخدمة.

وأضاف فريمان أن السيناريو الذي يرجحه يتمثل في خنق إبستين باستخدام حبل، ثم استخدام أداة التقييد نفسها لتعليق جثته في زنزانته، معتبرًا أن الإصابات التي درسها لا تتفق، من وجهة نظره، مع فرضية الانتحار.

وقال في مقابلة مع «بي بي سي» إن الأدلة التي فحصها تقوده إلى استنتاج أن الوفاة كانت جريمة قتل، لكنه شدد على أنه لا يعرف هوية الشخص المسؤول، وأن تحديد الجاني ليس جزءًا من تحليله.

الرواية الرسمية لوفاة إبستين

في المقابل، لا يزال الاستنتاج الرسمي الصادر عن السلطات الأمريكية يعتبر وفاة إبستين انتحارًا شنقًا، إذ أعلنت الطبيبة الشرعية باربرا سامبسون، التي أجرت تشريح الجثة عام 2019، أنها متمسكة بنتائج الفحص، مؤكدة أن سبب الوفاة هو الشنق وأن كيفية الوفاة هي الانتحار.

وعُثر على إبستين متوفى داخل زنزانته في مركز الاحتجاز الفيدرالي بمدينة نيويورك في 10 أغسطس 2019، أثناء انتظاره المحاكمة في اتهامات تتعلق بالاتجار بالفتيات القاصرات واستغلالهن جنسيًا.

وكان إبستين قد أُدين عام 2008 في قضية تتعلق باستدراج قاصر لممارسة الدعارة، قبل أن يواجه في عام 2019 اتهامات جديدة بإدارة شبكة لاستغلال القاصرات جنسيًا، إلا أن وفاته داخل السجن حالت دون محاكمته في تلك القضية.

ويعيد تقييم الخبير مايكل فريمان فتح باب التساؤلات بشأن ملابسات وفاة إبستين، إلا أن استنتاجاته تظل رأيًا طبيًا مستقلًا، ولا تمثل تغييرًا في النتيجة الرسمية للتحقيق الأمريكي.