

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن تفاصيل جديدة بشأن ملف تولي حسام الزناتي مسؤولية إدارة الكرة بنادي الزمالك، مؤكدًا أن الأزمة أكبر من مجرد خلاف على اسم أو منصب، في ظل وجود عقبات مالية وإدارية تعرقل حسم الملف حتى الآن.

وأوضح فتحي سند، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المفاوضات مع حسام الزناتي مستمرة منذ أكثر من شهرين، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، بسبب طلب الأخير ضمانات مالية واضحة، سواء فيما يتعلق بمستحقاته الشخصية أو انتظام صرف رواتب اللاعبين في مواعيدها.

وأشار إلى أن رد إدارة الزمالك على هذه المطالب كان: «اشتغل بظروف النادي»، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس حجم الأزمة، خاصة أن تولي مسؤولية ملف بحجم إدارة الكرة يتطلب توفير الحد الأدنى من الإمكانيات ومقومات النجاح، حتى يمكن محاسبة المسؤول عن النتائج.

وأضاف أن المدير الرياضي ليس ساحرًا، ولا يمتلك عصا سحرية لإصلاح الأوضاع في ظل غياب الاستقرار والإمكانيات والصلاحيات، مشيرًا إلى أنه سبق أن توقع عدم تولي حسام الزناتي المهمة بسبب عدم تهيئة الأجواء المناسبة للعمل.

انقسام داخل الزمالك بشأن المدير الرياضي وشركة الكرة

ولفت فتحي سند إلى أن الأزمة لا تتوقف عند الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى وجود انقسام داخل النادي، في ظل رفض تيار كبير من نجوم الزمالك القدامى فكرة تعيين مدير رياضي أو تأسيس شركة لكرة القدم، وهو ما يضع مجلس الإدارة أمام صعوبة اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل هذا الملف.

وطالب الناقد الرياضي مجلس الإدارة الحالي بالتعامل مع الفترة المتبقية من مدته بمنطق مختلف، والتركيز على دراسة الأوضاع وتجميع المعلومات والمستندات وترتيب الملفات، مع العمل على إزالة أكبر قدر ممكن من العقبات أمام المجلس المقبل.

وشدد على أهمية ترك أرضية واضحة للمجلس الجديد، تمكنه من تأسيس شركة لكرة القدم وتعيين مدير رياضي بصلاحيات حقيقية، إلى جانب بناء منظومة احترافية متكاملة.

واختتم فتحي سند رؤيته بالتأكيد على أن الزمالك لا تنقصه الأسماء أو الشعارات، وإنما يحتاج إلى منظومة إدارية ورياضية حقيقية، لا يمكن بناؤها بالأمنيات، بل تتطلب الإمكانيات والصلاحيات والقرارات الواضحة.