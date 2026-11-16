عقدت الهيئة العليا لـ حزب الوفد اجتماعها الأول برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، وشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات التنظيمية المهمة، في مقدمتها تحديد السبت المقبل موعدًا لانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية والمكتب التنفيذي للحزب، إلى جانب اعتماد اللجنة النوعية للشباب وإقرار خطة عمل الحزب حتى نهاية عام 2026.

واستهلت الهيئة العليا اجتماعها بالوقوف دقيقة حدادًا على روح المحاسب محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي السابق، تقديرًا لمسيرته الحزبية وعطائه داخل حزب الوفد.

نجل محمد حلمي سويلم خلفًا لوالده في الهيئة العليا

ووافقت الهيئة العليا على اقتراح الدكتور السيد البدوي بتعيين الأستاذ أحمد محمد حلمي سويلم عضوًا بالهيئة العليا للحزب، خلفًا لوالده الراحل، استنادًا إلى نص المادة 22 من لائحة الحزب.

اعتماد لجنة الشباب ولائحة تنظيم اجتماعات الهيئة العليا

كما أقرت الهيئة العليا اعتماد اللجنة النوعية للشباب، ولائحة تنظيم وإدارة جلسات الهيئة العليا، إلى جانب مناقشة خطة عمل الحزب خلال الفترة المتبقية من عام 2026، في إطار ترتيب الملفات التنظيمية وتحديد أولويات العمل الحزبي.

السبت المقبل.. انتخاب قيادات المكتب التنفيذي للوفد

وفي سياق إعادة تشكيل القيادة التنفيذية، وافقت الهيئة العليا على مد فترة عمل اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، والتي بدأت أعمالها الأحد 15 نوفمبر، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا السبت 21 نوفمبر 2026.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين والمناصب المتقدمين لشغلها على الهيئة العليا فور غلق باب الترشح.

5 نواب لرئيس الوفد وسكرتير عام وأمين صندوق ضمن المناصب المطروحة

وتشمل المناصب المطروحة للترشح خمسة نواب لرئيس الوفد، والسكرتير العام، وستة مناصب للسكرتارية العامة المساعدة، وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، بالإضافة إلى أربعة مقاعد تُسند المهام المكلف بها شاغلوها بقرار من رئيس الحزب.

الكفاءة والخبرة وبرامج العمل.. معايير اختيار قيادات الوفد الجديدة

وأكد القرار أن اختيار القيادات الجديدة يستهدف الاعتماد على معايير الكفاءة والخبرة والقدرة الفعلية على تحمل المسؤولية، بدلًا من الاكتفاء بالتوافقات أو العلاقات الشخصية.

وتتضمن ضوابط الترشح تقديم سيرة ذاتية تفصيلية للمرشح، تشمل خبراته السياسية والتنظيمية والإدارية والمهنية، ومسؤولياته الحزبية السابقة وإنجازاته، إلى جانب تقديم برنامج عمل مكتوب يتضمن أهدافًا محددة وآليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء خلال السنة الأولى.

كما تشمل المعايير الالتزام بالتفرغ والقدرة على أداء مهام المنصب، والإفصاح عن أي تعارض محتمل للمصالح، واحترام الاختصاصات التنظيمية، والموافقة على التقييم الدوري للأداء أمام الهيئة العليا.