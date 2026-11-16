هل يجوز الصلاة في أي اتجاه عند التيه في الصحراء؟.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الصلاة في أي اتجاه حال وجوده في الصحراء وعدم معرفته بمكانه أو اتجاه القبلة.

حكم الصلاة في أي اتجاه في الصحراء وعدم معرفة اتجاه القبلة

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن المسلم مطالب بالاجتهاد في معرفة اتجاه القبلة وفق الوسائل المتاحة، مؤكدًا أن الفتوى لا بد أن تراعي إدراك الواقع والظروف المحيطة بالسائل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الوسائل الحديثة، مثل الهاتف المحمول وتطبيقات تحديد القبلة، أصبحت تيسر معرفة اتجاه الكعبة، كما يمكن الاستعانة بالوسائل التقليدية، ومنها تحديد اتجاه الشمس ومعرفة الجهات الأصلية، للوصول إلى الاتجاه الصحيح قدر المستطاع.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن عدم توافر الوسائل الحديثة لا يعني انعدام القدرة على معرفة القبلة، إذ يستطيع الإنسان الاستعانة بما لديه من أدوات ومعلومات لتحديد الاتجاه، ثم يبذل ما في وسعه للوصول إلى القبلة.

وأكد أمين الفتوى أنه إذا اجتهد المسلم في تحديد اتجاه القبلة باستخدام الوسائل المتاحة، ثم صلى وفق ما انتهى إليه اجتهاده، فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، ولا يُكلف بما يتجاوز قدرته.