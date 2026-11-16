حميد الشاعري يعيد إحياء «صبري عليك طال» مع هيثم نبيل ورنا سماحة.. ويغني بصوته لحنًا ارتبط بنجاح رجاء بلمليح

انتهى حميد الشاعري من تسجيل أغنية «صبري عليك طال»، بمشاركة المطرب والملحن هيثم نبيل والفنانة رنا سماحة، استعدادًا لطرحها قريبًا عبر مختلف منصات الموسيقى الرقمية، في توزيع موسيقي جديد ورؤية معاصرة تعيد تقديم واحدة من الأغنيات التي ارتبطت بذاكرة الجمهور العربي.

وتحمل الأغنية مفاجأة خاصة، إذ يعود حميد الشاعري لغناء لحنه بصوته، بعدما ارتبطت النسخة الأصلية منها بصوت المطربة المغربية الراحلة رجاء بلمليح ومن كلمات الشاعر السعودي أبو فيصل، وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وأصبحت واحدة من الأعمال التي تركت بصمة لدى جمهورها.

ولم تتوقف رحلة الأغنية عند نسختها الأصلية، إذ أعاد تقديمها عدد من المطربين من جنسيات عربية مختلفة، بأشكال موسيقية وأداءات متنوعة، من بينهم تامر حسني، جميلة البداوي، هاني متواسي، مشاري العوضي، هلا رشدي، ونادين علام، لتظل الأغنية حاضرة ومتجددة عبر أجيال متعددة من الفنانين.

وتأتي النسخة الجديدة بمشاركة رنا سماحة وهيثم نبيل، في تعاون يجمع ثلاثة أسماء من أجيال فنية مختلفة، حيث يقدم حميد الأغنية بصوته للمرة الأولى في تسجيل رسمي جديد، بمشاركة رنا سماحة وهيثم نبيل، مع إعادة صياغة موسيقية تواكب التطور في شكل الأغنية العربية وتحافظ في الوقت نفسه على روح اللحن الأصلي.

وكانت رنا سماحة قد شاركت حميد الشاعري الغناء في أكثر من مناسبة، من بينها حفلتهما في كندا، وكذلك خلال مشاركتهما معه في مهرجان الفسطاط، لتتجدد الكيمياء الفنية بينهما من خلال هذا التعاون الجديد.

كما شارك هيثم نبيل بعدة ألحان في ألبوم حميد الشاعري الأخير، محققا نجاح كبير خلال تعاونهم، ومن المنتظر أن يكشف حميد الشاعري خلال الفترة المقبلة عن موعد طرح الأغنية، التي تحمل قيمة خاصة في مشواره باعتباره صاحب لحنها، في تجربة تعيد فتح صفحة من ذاكرة الأغنية العربية، ولكن هذه المرة بصوته وبمشاركة جيل موسيقي جديد.