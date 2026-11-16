أبطال «المراعي الصيفية» يحتفلون بفيلمهم في مهرجان القاهرة السينمائي

احتفل أبطال الفيلم اللبناني «المراعي الصيفية»، للمخرجين نائل خليفي وليزا ديبوش، بعرض عملهم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وظهرت الفنانة منال عيسى برفقة فريق الفيلم.

قصة فيلم «المراعي الصيفية»

يناقش الفيلم مجموعة من القضايا الإنسانية المرتبطة بالغربة والعزلة والهوية والانتماء، من خلال حكاية شابة لبنانية تحاول بدء حياة جديدة بعيدًا عن وطنها، في أجواء جبال الألب.

وتتمحور الأحداث حول «هانا»، التي تعمل في رعاية الأغنام وسط الجبال، هربًا من صخب الحياة اليومية، لكنها تظل مرتبطة بماضيها وجذورها اللبنانية، وترافقها مشاعر الحنين إلى الوطن والأشخاص الذين ابتعدت عنهم منذ طفولتها.

منال عيسى بطلة الفيلم

تجسد الفنانة الفرنسية اللبنانية منال عيسى شخصية «هانا»، وهي شابة تعمل متدربة في رعي الأغنام، وتعيش حياة يغلب عليها الانعزال والابتعاد عن الآخرين، في تجربة تسلط الضوء على صراع الإنسان مع ماضيه ومحاولاته للتأقلم مع حياة جديدة.

لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مجموعة من الأسماء السينمائية البارزة، برئاسة المخرج والكاتب والمنتج المغربي الفرنسي نبيل عيوش، وعضوية المخرج أمير فخر الدين، ومهندس الصوت البريطاني بول ديفيز، والممثلة والمنتجة الصينية فان بينجبينج، والمخرجة البلجيكية لورا فونديل، والفنانة المصرية غادة عادل.

وفي مسابقة آفاق السينما العربية، تضم لجنة التحكيم مدير التصوير الروماني تودور فلاديمير باندورو، والمخرج المصري عمرو سلامة، والمخرجة الفلسطينية ليلى عباس.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، فتضم المخرج العراقي حسن هادي، والمخرجة الهولندية ستيفاني كولك، والفنان المصري علي قاسم.

