الإسكان تعلن موعد انتهاء توسعات محطة مياه شطورة بسوهاج

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج بالكامل قبل نهاية يونيو 2027، مع استكمال تنفيذ الشبكات المرتبطة بالمشروع قبل نهاية ديسمبر 2026، وذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

لجنة الخطة والموازنة تناقش تأخر توسعات محطة مياه شطورة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة طلب الإحاطة الموجه إلى وزيرة الإسكان بشأن التأخر في استكمال المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه شطورة، وعدم إعلان جدول زمني واضح للانتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة.

وشهد الاجتماع حضور المهندس محمد صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس فرج زكي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، وعدد من مسؤولي قطاع الصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

مصطفى سالم يطالب بسرعة استكمال المشروع لتلبية احتياجات المواطنين

وخلال الاجتماع، طالب النائب مصطفى سالم بضرورة الإسراع في استكمال المشروع، في ظل الاحتياج المتزايد لتحسين جودة مياه الشرب وزيادة كميات المياه التي يتم ضخها للمواطنين بالقرى المستفيدة في مركزي طهطا وجهينة.

وأكد أهمية الانتهاء من التوسعات وفق جدول زمني محدد، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب وتلبية الاحتياجات المتزايدة للأهالي.

ديسمبر 2026 موعد الانتهاء من الشبكات.. ويونيو 2027 اكتمال المحطة

وخلال المناقشات، أوضح مسؤولو وزارة الإسكان أن البرنامج الزمني المستهدف للمشروع يتضمن الانتهاء من تنفيذ الشبكات المرتبطة بالتوسعات قبل نهاية ديسمبر 2026، على أن يتم الانتهاء من توسعات محطة مياه شطورة بالكامل قبل نهاية يونيو 2027.

استجابة لطلب الإحاطة بشأن تأخر المرحلة الثانية

ويأتي الإعلان عن الجدول الزمني للمشروع استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب مصطفى سالم، للوقوف على أسباب تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل وضمان الانتهاء من المشروع، بما ينعكس على تحسين خدمات مياه الشرب بالقرى المستفيدة في محافظة سوهاج.