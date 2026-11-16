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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الدهون تنخفض خلال 8 أسابيع.. عادات يومية تساعد على تحسين صحة الكبد

دهون الكبد قد تنخفض خلال 8 أسابيع.. عادات يومية تساعد على تحسين صحة الكبد
دهون الكبد قد تنخفض خلال 8 أسابيع.. عادات يومية تساعد على تحسين صحة الكبد
رنا عصمت

دهون الكبد من المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، وقد تتطور دون ظهور أعراض واضحة في المراحل المبكرة، ما يجعل اكتشافها في كثير من الأحيان مرتبطا بإجراء الفحوصات الطبية.

 عادات يومية تساعد على تحسين صحة الكبد..

وتشير مراجعات علمية حديثة إلى أن تغيير نمط الحياة يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون داخل الكبد، حتى دون حدوث انخفاض كبير في الوزن، خاصة عند الالتزام بممارسة النشاط البدني وتحسين العادات الغذائية.

ومن أبرز العادات التي تساعد على تحسين صحة الكبد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إذ أظهرت أبحاث أن تدريبات المقاومة لمدة 8 أسابيع يمكن أن تساعد في تقليل دهون الكبد وتحسين تعامل الجسم مع الدهون والجلوكوز.

كما يساعد تقليل المشروبات المحلاة بالسكر، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والوجبات فائقة المعالجة، في الحد من العوامل المرتبطة بتراكم الدهون داخل الكبد.

ويعد اتباع النظام الغذائي المتوسطي من الخيارات المفيدة، لاحتوائه على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات وزيت الزيتون والأسماك، وهي أطعمة تساعد على تحسين الصحة الأيضية بشكل عام.

ومن العوامل المهمة أيضا تقليل الجلوس لفترات طويلة، والحرص على الحركة اليومية، مع استهداف 150 دقيقة أسبوعيا على الأقل من النشاط البدني متوسط الشدة، وفقا للإرشادات الطبية.

ولا يعني ذلك أن دهون الكبد ستنخفض إلى النصف خلال 8 أسابيع لدى جميع الأشخاص، إذ تختلف النتائج حسب درجة الإصابة والحالة الصحية ومدى الالتزام بالعادات الجديدة.

وينصح بمتابعة الحالة مع الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد درجة دهون الكبد، خاصة أن فقدان الوزن السريع أو اتباع أنظمة غذائية قاسية قد يضر بالصحة بدلا من تحسينها.

المصدر مايو كلينيك

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