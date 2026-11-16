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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار اليوم

الدولار
الدولار
أمل مجدى

ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة من البنوك ووصل عند 53.70 في بعض البنوك.

 

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم عند  أعلى مستوياته في بنوك، هي: الإسكندرية، والمصرف المتحد، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وأبوظبي الأول مصر، وأبوظبي الإسلامي، عند 53.78 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلي 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار عند 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع في بنوك البنك التجاري الدولي (CIB)، وبيت التمويل الكويتي (KFH)، والبركة، وإتش إس بي سي (HSBC).

وتساوي سعر الدولار في بنوك البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب كريدي أجريكول، وقطر الوطني (QNB الأهلي)، وفيصل الإسلامي، والشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والمصرف العربي الدولي، والمصري الخليجي، والعربي الأفريقي الدولي، والتنمية الصناعية عند 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع.

سجّل سعر شراء الدولار في بنكي التعمير والإسكان وأبوظبي التجاري نحو 53.70 جنيه و53.80 جنيه للبيع 

وتداول سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي، عند 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك نكست الأقل بين البنوك، بقيمة 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري

سجّل الدولار في البنك المركزي نحو 53.72 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

 53.77 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم:

53.79 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم:

53.77 جنيه.

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