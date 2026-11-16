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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

وزير الداخلية
وزير الداخلية
مصطفى الرماح

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1737 لسنة 2026 ، بشأن الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية


إيهاب أحمد محمد محمود القاهرة 6/8/1978 الألمانية 

كريم أحمد محمد حسن القاهرة 25/1/1986 

 محمد حسين حسن صالح الإسكندرية 11/1/1989 

معتز إبراهيم محمد النحاس السعودية 6/4/1974

مروة يس حميدة محمد اليمن 15/3/1982 

سماح إبراهيم حسين صالح إبراهيم القليوبية 7/8/1987 

 يسرا محمد محمود حمدي محمد غزالى أسيوط 25/5/1984 

 مارتين عاطف هويت عشم المنوفية 5/2/1994

 الطفل/ نور محمد محمود الوراقى المنوفية 11/5/2010 الإيطالية 

سعيد السيد مصطفى محمد أبو عرب كفر الشيخ 4/11/2004

 أحمد مصطفى أحمد أبو صالح الغربية 12/9/1988 

 أيمن شعبان صوفى محمد الفيوم 4/1/1975 

 إبراهيم رزق السعيد السيد إيطاليا 3/9/2005 

 زياد باسم الصاوي البنا إيطاليا 10/7/2008 

 كيرلس أيمن سامر أيوب عبد المسيح هولندا 21/11/2007 الهولندية

 يوسف السيد يوسف على مطاوع الدقهلية 6/6/2006 العراقية

نضال شوقى على عبد المجيد سمك شمال سيناء 22/3/2007 الفرنسية

 أحمد محمـد علـــــى داود الغربية 18/7/2004 

 أحمد إسماعيل سالم إسماعيل ورد القاهرة 19/10/1986 

 أحمد محمد رشاد أحمد سلامة القاهرة 17/5/1981 البريطانية 

 أحمد صلاح عيسى يوسف القاهرة 1/3/1982 
 

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