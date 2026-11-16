وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1737 لسنة 2026 ، بشأن الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية



إيهاب أحمد محمد محمود القاهرة 6/8/1978 الألمانية

كريم أحمد محمد حسن القاهرة 25/1/1986

محمد حسين حسن صالح الإسكندرية 11/1/1989

معتز إبراهيم محمد النحاس السعودية 6/4/1974

مروة يس حميدة محمد اليمن 15/3/1982

سماح إبراهيم حسين صالح إبراهيم القليوبية 7/8/1987

يسرا محمد محمود حمدي محمد غزالى أسيوط 25/5/1984

مارتين عاطف هويت عشم المنوفية 5/2/1994

الطفل/ نور محمد محمود الوراقى المنوفية 11/5/2010 الإيطالية

سعيد السيد مصطفى محمد أبو عرب كفر الشيخ 4/11/2004

أحمد مصطفى أحمد أبو صالح الغربية 12/9/1988

أيمن شعبان صوفى محمد الفيوم 4/1/1975

إبراهيم رزق السعيد السيد إيطاليا 3/9/2005

زياد باسم الصاوي البنا إيطاليا 10/7/2008

كيرلس أيمن سامر أيوب عبد المسيح هولندا 21/11/2007 الهولندية

يوسف السيد يوسف على مطاوع الدقهلية 6/6/2006 العراقية

نضال شوقى على عبد المجيد سمك شمال سيناء 22/3/2007 الفرنسية

أحمد محمـد علـــــى داود الغربية 18/7/2004

أحمد إسماعيل سالم إسماعيل ورد القاهرة 19/10/1986

أحمد محمد رشاد أحمد سلامة القاهرة 17/5/1981 البريطانية

أحمد صلاح عيسى يوسف القاهرة 1/3/1982

